«الموسيقيين»: «انسوا حسن شاكوش يرجع.. وصاصا سب الدين لجمهوره»

قال علاء عامر، مستشار نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة تعمل على مواجهة الإسفاف الذي يقدمه مؤدو المهرجانات في أغنياتهم، وستعقد لجنة يوم الأربعاء المقبل، مكونة من كبار الملحنين والموسيقيين المشهود لهم بالخبر والكفاءة في مصر، وكذلك أحد الشعراء الكبار، لتقييم المتقدمين لاختبارات الغناء في النقابة، موضحًا أن اللجنة ستنظر في أمر غناء المتقدمين والكلمات التي سيغنونها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خط أحمر»، مع الإعلامي محمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مشددا على أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لن يعود للغناء مرة أخرى.

كلمات الأغاني يجب أن تراعي الأخلاق والآداب العامة

وأضاف «عامر»، أن كلمات الأغاني يجب أن تراعي الأخلاق والآداب العامة ولا تخدش الحياء وتحترم الذوق العام وقيم المسرح والجمهور الذي يستمع إليه ويردد أغانيهم، كما أن مؤدي المهرجانات عصام صاصا قدم اعتذارًا للنقابة بعد تجاوزه في حق الجمهور و«سب الدين» لهم خلال إحدى الحفلات، مستدركًا أن اعتذار «صاصا» لا يعني قبوله، ولكن اللجنة ستنظر في أمره بعد عرض ما حدث منه بشكل كامل أمامها وهي من تقرر، موضحًا أن النقابة تعمل بكل قوتها في مطاردة مؤدي المهرجانات.

إمكانية عودة حسن شاكوش للغناء من جديد

وعن موعد عودة حسن شاكوش للغناء، أكد مستشار نقابة المهن الموسيقية، «انسوا قصته مش هيرجع تاني، ده غلط في شعبة الإيقاع وردد ألفاظ نابية مع عدم شعوره بالمسؤولية وقدسية واحترام المسرح»، موضحًا أن هناك اتجاه لفلترة هذه الأصوات واختيار الأصوات الصالحة وتوجيهها بما يخدم الفن والذوق العام، كما أعلن أنه يستهدف تعظيم موارد النقابة من خلال انضمام بعض مؤدي المهرجانات بعد نجاحهم في الاختبارات، بالإضافة إلى توقع بروتوكول تعاون مع شركات إعلامية كبيرة بهدف التجول في جميع المحافظات لاكتشاف الأصوات الجيدة.