«الكورة مع حماقي».. هاجمه الأهلاوية بسبب بيراميدز وأغضب الزملكاوية بـ«الخمسة»

مواقف النجم محمد حماقي وكرة القدم دائما ما تكون لسان حال حفلاته وأفراحه وحفلات زفافه لارتباطه الدائم بكرة القدم وحبه الشاغل لها، فرغم أن حماقي يُعد من أكثر الفنانين حبا وتشجيعا للنادي الأهلي إلا أنه له مواقف دائما ما وضعته في مواقف حرجة.

موقف محرج بسبب بيراميدز

ففي فبراير من عام 2019، تعرض المطرب حماقي لموقف محرج، خلال أحد حفلاته عندما طلب من الجماهير الحاضرة للحفل توجيه التحية لنادي بيراميدز.

طلب «حماقي» قابله الجماهير بالرفض والصمت التام، والذين امتنعوا عن توجيه أي تحية إلى نادي بيراميدز.

الصمت الذي وجده حماقي من الجماهير جعله يتحدث عن إعجابه بتجربة بيراميدز في الدوري المصري، مؤكدًا أنها ستضيف كثيرًا إلى قوة المسابقة، مطالبًا الجماهير بتحية كل الفرق المصرية سواء الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.

وحاول الفنان الشهير ممازحة الجماهير قائلًا: «إنتوا أهلاوية صح؟ طب مانا كمان أهلاوي».

جاء ذلك الموقف بعد أيام من انتقال اللاعب عبدالله السعيد من النادي الأهلي إلى نادي بيراميدز والتي كانت نقطة الشرارة والأزمة بين الناديين

سخرية من خماسية الزمالك

رغم قيام محمد حماقي من تهنئة نادي الزمالك بالفوز بالدوري خلال حفله الغنائي الذي أقيم في الساحل الشمالي منذ عدة أسابيع، إلا أن حماقي قد سخر بشكل كبير من الزمالك عقب خسارته 5-3 من النادي الأهلي خلال أحد أفراح الزفاف التي أحياها عقب مباراة القمة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

حماقي غيَّر كلمات أغنيته الجديدة «زيها مين» وقال «قصاد الخمسة إحنا تلامذة»، وذلك بدلا من «قصاد الغمزة إحنا تلامذة» وهو ما جعل هناك غضبا شديدا ضد حماقي.