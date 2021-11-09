حوادث عالمية: حريق هائل في الإمارات.. وتلوث نهر هندي برغوة سامة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث منها الحريق الذي اندلع في مصنع لـ اازيوت في المنطقة الصناعية في الجزيرة الحمراء بـ إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، دون وقوع إصابات، فيما غطت أكوام من الرغوة البيضاء السامة مياه نهر يامونا في مدينة «نيودلهي» الهندية.

واندلع حريقا ضخما في مصنع زيوت بالمنطقة الصناعية في الجزيرة الحمراء بـ إمارة رأس الخيمة، في تمام السابعة والنصف من مساء أمس االاثنين «05:30 بتوقيت القاهرة»، فيما تمكنت فرق دفاع مدني رأس الخيمة من إخماد الحريق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تحرك 4 فرق إطفاء إلى موقع الحادث

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبدالله الزعابي خلال تواجده بموقع الحادث، إنه فور تلقي البلاغ بـ اندلاع حريق، تحركت 4 فرق إطفاء إلى موقع الحادث، ونجحت جهودهم في إخماد الحريق والسيطرة على الموقع خلال ساعة، قبل بدء عملية التبريد لمدة ساعتين بواسطة المياه.

وأشار العميد الزعابي، إلى أن الحريق، أسفر عن خسائر مادية لم تقدر بعد، دون تسجيل أية إصابات، موضحا أن جهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

وفي الهند، غطت أكوام من الرغوة البيضاء السامة، مياه «نهر يامونا» في العاصمة «نيودلهي»، وأرجعت سلطات المدينة، الظاهرة إلى مياه الصرف الصحي الثقيلة والنفايات الصناعية التي تم تصريفها في النهر من أعلى المنبع الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون محليون، إن الحادث لم يردع العديد من الهندوس عن الغطس في مياه النهر المقدس للاحتفال بمهرجان «تشهات بوجا»، فيما أدى تلوث النهر إلى تعطيل إمدادات المياه لجزء من المدينة.

وفي الأردن، ألقت أجهزة الأمن، القبض على شخص أقدم على قتل اثنين وأصاب ثالثا طعنا على إثر خلاف سابق بينهم في مدينة إربد الواقعة في شمالي البلاد، فيما قالت مديرية الأمن العام، إنه تم ضبط سلاح الجريمة التي قضى نتيجتها اثنين من الأبناء فيما نقل والدهما للمستشفى.

ونشر مدونون ونشطاء في الأردن مقطع فيديو على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالوا إنه يعود للشاب الذي نفذ الجريمة، وظهر في المقطع شخص برفقة امرأة يحمل سلاحا أبيض في الطريق العام.

وفي السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة «منطقة المدينة المنورة»، إن قوات الأمن ألقت القبض على مقيم من الجنسية اليمنية مخالف لنظام الإقامة، متغيب عن العمل، لجمعه الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، مشيرة إلى العثور بحوزة المقيم على266285 ريالا مجهولة المصدر.

بدوره، أشار المتحدث الإعلامي لشرطة «منطقة القصيم» وسط شمال المملكة العربية السعودية، إلى أن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسدي بعاملة منزلية بتاريخ 7 سبتمبر الماضي، والقبض على المتحرش «سعودي» في ذلك الوقت، بعد تلقي بلاغ من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة مبني على شكوى تقدمت بها المقيمة.