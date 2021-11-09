رامي جمال يطلب رأي الجمهور في «لسة الكلام زعلان».. وتعليقات: تحفة جدًا

طرح المطرب رامي جمال منذ أيام عبر موقع اليوتيوب أغنيته الجديدة «لسه الكلام زعلان» ألحان رامي جمال، كلمات جمال الخولي، توزيع وميكس وماستر: أحمد إبراهيم وإنتاج: نجوم ريكوردز.

رامي جمال يطلب رأي الجمهور

وطلب رامي جمال رأي الجمهور في الأغنية، حيث كتب عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام، قائلًا إنّ: «كل حد فينا عنده الشخص اللي غيابه مبيتعوضش سواء حبيب أو أب أو أم أو أخ أو صديق».

وتابع رامي جمال: «وأنا بغني الغنوة دي كنت بغنيها بإحساس الخوف من فقد أي غالي»، متسائلًا بقوله: «عجبتكم الغنوة ولا لا.. ولو عجبتكم متبخلوش برأيكم لأنه هو الدافع الوحيد والتقييم الأهم للفنان».

وكان رامي روج للأغنية منذ أيام عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام بنشر جزء من الأغنية وعلق قائلًا «اسمعوا أغنيتي الجديدة لسه الكلام زعلان».

ونالت الأغنية أشادات عديده من الجمهور حيث جاءت التعليقات «أنت مبتعملش حاجة وحشة، والأغنية تحفة جدًا، حزينه بس عشان صوتك واللحن نسمعها طبعًا، والأغنية تحفة من صوتك وكلمات وألحان وفكرة الكليب».

كلمات الأغنية

لسه الكلام زعلان من يوم ماسبتيني

مش قادر انطق غير كلمة وحشتيني

فينك ياريت شايفه .. بس انتي مش عارفه

لسه الكلام زعلان من يوم ماسبتيني

مش قادر انطق غير كلمة وحشتيني

فينك ياريت شايفه .. بس انتي مش عارفه

أنا موت 100 مرة مالعيشة وحداني

أنا بعد منك مين أنا فين بقيت مني

بسأل عليكي ساعات واسأل ساعات عني

أنا توهه ورا توهه يا حبيبتي في غيابك

أيه اللي من غيرك ممكن يطمني

طول مانتي عني بعيد .. طول مانتي وحشاني

أزاي يا روحي هعيش .. وأنا روحي ناقصاني