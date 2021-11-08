رامي جمال عن أغنية لسه الكلام زعلان: كنت بغنيها وأنا خايف

كشف الفنان رامي جمال، عن كواليس تسجيل أغنيته الجديدة «لسه الكلام زعلان»، والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، قائلًا: «كنت بغنيها بإحساس الخوف من فقد أي غالي».

وكتب رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا إنّ: «كل حد فينا عنده الشخص اللي غيابه مبيتعوضش سواء حبيب أو أب أو أم أو أخ أو صديق».

وتابع رامي جمال: «وأنا بغني الغنوة دي كنت بغنيها بإحساس الخوف من فقد أي غالي»، إذ حرص على معرفة آراء الجمهور بشأن هذه الأغنية، متسائلًا بقوله: «عجبتكم الغنوة ولا لا.. ولو عجبتكم متبخلوش برأيكم لأنه هو الدافع الوحيد والتقييم الأهم للفنان».

يذكر أنّ أغنية لسه الكلام زعلان، من غناء وألحان رامي جمال، وهي من كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كلمات أغنية لسه الكلام زعلان لرامي جمال وتقول كلمات أغنية لسه الكلام زعلان لرامي جمال

لسه الكلام زعلان من يوم ماسبتيني

مش قادر انطق غير كلمة وحشتيني

فينك ياريت شايفه .. بس انتي مش عارفه

لسه الكلام زعلان من يوم ماسبتيني

مش قادر انطق غير كلمة وحشتيني

فينك ياريت شايفه .. بس انتي مش عارفه

أنا موت 100 مرة مالعيشة وحداني

أنا بعد منك مين أنا فين بقيت مني

بسأل عليكي ساعات واسأل ساعات عني

أنا توهه ورا توهه يا حبيبتي في غيابك

أيه اللي من غيرك ممكن يطمني

طول مانتي عني بعيد .. طول مانتي وحشاني

أزاي يا روحي هعيش .. وأنا روحي ناقصاني