التحقيق مع عامل مارس مهنة الطب بشهادات مزورة في قنا

تباشر النيابة العامة في نجع حمادي، تحقيقاتها مع عامل مارس العمل الطبي دون مهنة، كما تحقق في 5 مراكز طبية غير مرخصة، وذلك وفق المحاضر التي حررتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة قنا.

ضبط عامل يمارس مهنة الطب في نجع حمادي

وكانت مديرية الصحة بقنا، أعلنت ضبط عامل يدير مركزًا للعلاج الطبيعي، وكذلك غلق 5 منشآت طبية غير مرخصة تعمل بوجه غير قانوني في مدينة نجع حمادي وضواحيها.

وقال راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إن لجنة مكبرة من العلاج الحر، التابعة لمديرية الصحة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وأفراد من التموين لهم الضبطية، تمكنوا من ضبط شخص يدعى «محمد.ت» أثناء مزاولة مهنة طبيب علاج طبيعي في مركز للعلاج الطبيعي، بمركز نجع حمادي.

وأشار «تواضروس»، في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة عثرت على ما يفيد مزاولته مهنة بشكل غير قانوني، كما عُثر على روشتات ومستحضرات طبية مجهولة المصدر، وأنه يعمل عامل في الأساس، وحرر بذلك محضر إثبات وتحريزها.

غلق 5 مراكز طبية غير مرخصة في نجع حمادي

وأكد وكيل الصحة، أن اللجنة تمكنت من اتخاذ قرار غلق 5 منشآت طبية غير مرخصة، ومخالفة للقانون 53 لعام 81، مشددًا على أن حملات العلاج الحر مستمرة؛ لتتبع المنشآت الطبية غير المرخصة بالتعاون مع هئية حماية المستهلك، وزارة التموين.