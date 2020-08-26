غلق مركز طبي بقنا بعد وفاة شاب أجريت له عملية جراحية بداخله

قررت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة قنا، غلق مركز طبي، بعد وفاة شاب به أثناء إجراء عملية جراحية، نتيجة خطأ طبي أودى بحياته.

وقال مسؤول في مديرية الصحة بقنا لـ"الوطن"، إن قرار الغلق جاء بشكل نهائي بعد وفاة مواطن من مركز الوقف، موضحًا أن المركز لم يلتزم بشروط الترخيص والمهنية، وما حدث كان نتيجة خطأ مهني.

وأكد المصدر، أنه يتم التحقيق مع المسؤولين عن المركز في النيابة العامة، وأن لجنة في نقابة الأطباء ستقوم بفتح تحقيق.

وتوفى أحمد أبوالوفا همام، 38 عامًا، من جزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف، بمحافظة قنا، منذ 4 أيام، في أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة قنا، أثناء إجراء عملية إزالة المرارة.

وتقدمت أسرة المتوفى ببلاغ، وقالت فيه إن "أبوالوفا" شعر بألم شديد في البطن، وعند استفساره من الطبيب الذي أجرى الجراحة بالمركز، برر لهم أن الألم طبيعي نتيجة للعملية، وقرر خروجه مع أسرته للمنزل، وهناك زاد الألم أضعافًا، وانتفخ البطن، واتضح أن هناك نزيفًا داخليًا نتيجة إهمال في إجراء العملية، ما تسبب في وفاته.