مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات الطيران الشارتر القادمة من روسيا اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الطيران السياحية الشارتر القادمة من روسيا، وذلك عقب استئناف رحلات الطيران الشارتر بعد توقف دام ما يقرب من 6 سنوات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب.

عودة الطيران الروسي الشارتر إلى مطار الغردقة

وكشف عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار جاء بعد نتائج الفحص الذي أجراه خبراء الطيران الروس، في مطارات الغردقة وشرم الشيخ الأسبوع الماضي، مؤكدا أن عودة طيران الشارتر للغردقة وشرم الشيخ سيقضي على النقص الحاد في تذاكر الطيران المنتظم، ويتيح لمئات الآلاف من الروس زيارة منتجعات البحر الأحمر شهريا.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن المنتجعات السياحية تعيش أفضل أحوالها منذ سنوات طويلة، وذلك نتاج نجاح الدولة المصرية في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحصولها على ثقة كافة الوفود الصحية الأوروبية التي زارت المطارات والمنتجعات السياحية، خلال الأشهر الأخيرة.

مبيعات الرحلات الروسية للمنتجعات المصرية فاقت التوقعات

وأوضح «علي»، أن مبيعات الرحلات السياحية الروسية إلى المنتجعات المصرية في فترة إجازة نوفمبر فاقت توقعات منظمي الرحلات السياحية في روسيا، حيث أن مصر وبالتحديد الغردقة وشرم الشيخ هي الرائدة في تفضيلات السياح الروس.