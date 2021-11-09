قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي تعالج 820 حالة مجانا بنجع حمادي في قنا

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة متعددة التخصصات إلى عزبة عبد الرحمن بمركز نجع حمادي، تضمنت الفحص الطبي وصرف العلاج المجاني لعدد 820 حالة من أبناء القرية، وذلك استمراراً لمشروع القوافل الشاملة لجامعة جنوب الوادي في إطار مشاركتها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل قافلة جامعة جنوب الوادي

وقال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن التخصصات الطبية شملت: «50 حالة باطنة عامة و200 رمد و150 عظام و40 أنف وأذن و100 نساء وتوليد و150 أطفال و80 جلدية و50 نفسية وعصبية».

فحص 6 أطفال يعانون من صعوبات عقلية

وتابع «نصاري» أن القافلة بحثت حالة 6 أطفال من مراحل عمرية مختلفة يعانون من صعوبات خاصة عقلية وجسدية، وجرى التواصل مع ذويهم لتقديم النصح والإرشاد وكيفية العلاج والمتابعة، كما قامت مجموعة مكافحة الإدمان بعمل لقاءات وتوزيع المطبوعات والملصقات للتوعية بأضرار الإدمان.

نائب رئيس جامعة جنوب الوادي: خدمات طبية مجانية

وأكد «نصاري» أن القافلة الطبية قدمت خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفى الجامعة، وجميعها مجانية كما أن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن تلك القوافل مستمرة للقرى المحرومة والأكثر فقرا والتي يضمها البرنامج الرئاسي «حياة كريمة».