قافلة طبية مجانية بالرياض وتركيب الإنترلوك بسيدي غازي في كفر الشيخ

نظمت الوحدة المحلية بمدينتي الرياض وسيدي غازي، حملات مكثفة للنظافة والتجميل، وتحسين الخدمات والمرافق، والرصف بالانترلوك في عدد من الشوارع بسيدي غازي تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

قافلة طبية متنقلة لأهالي قرية العاقولة

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، سير العمل بالقافلة الطبية المتنقلة لليوم الثالث على التوالي أمام الوحدة الصحية بقرية العاقولة لتلقي المواطنين لقاح كورونا، فضلاً عن تحسين الإنارة العامة بقرية بقلولة وتقليم الأشجار، ورفع كفاءة مدخل قرية العمدان بالناحية الشرقية، كما تابع رئيس مركز ومدينة الرياض، تسليك خط الصرف الصحي بقرية الوزارية، ورفع المخلفات والمتولد اليومي من القمامة والتراكمات وتنفيذ حملات نظافة أولاً بأول.

كما تابع علي سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولاً بأول، وإزالة المتولد اليومي من القمامة ورفع التراكمات من جانبي الطريق ونقلها للمقلب العمومي لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة، والمداخل والمخارج، والميادين العامة بالمدينة.

وتابع رئيس مدينة سيدى غازي، أعمال تسوية وتمهيد الطريق المزدوج بالمدينة، وتركيب الانترلوك بالشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية 2022/2021م والوقوف على آخر المستجدات والأعمال التي تتم.