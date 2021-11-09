نيابة الغربية تقرر حبس المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض في المحلة 4 أيام

أمر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، بحبس عاطل لارتكابه واقعة قتل شاب بواسطة سلاح «أبيض» بقرية شبرا ملكان بدائرة مركز المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان.

النيابة العامة تقرر حبس المتهم بقتل شاب 4 أيام

كما شدد المحامي العام، في تعليماته إلى مساعديه، على أهمية تشكيل لجنة من فريق النيابة العامة والخبراء في الأدلة الجنائية لسماع أقوال أسرة الضحية وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

فريق من النيابة لسماع أقوال أسرة الضحية وتفريغ الكاميرات

وتعود أحداث الواقعة لتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفي، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع الشاب «رضا .ال .ال» بسلاح أبيض فى مشاجرة مع شخص أخر يدعى «على .ش» عاطل، ما تسبب في مصرع الأول متأثرا بإصابته بجرح نافذ.

تفاصيل مقتل شاب بسبب خلافات أسرية مع الجيران

كما توجهت القيادات الأمنية بإشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز المحلة، أن السبب وراء تلك المشاجرة خلافات أسرية بينهم كان على إثرها وقوع مشاجرة بالسلاح الأبيض «مطواه» ومصرع أحدهما.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكنت المباحث الجنائية من ضبط المتهم وإيداعه فى ديوان مركز شرطة المحلة.

المتهم يعترف بارتكاب واقعة قتل الشاب وعرضه على النيابة

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة بسبب خلافات أسرية مع المتهم وجيرانه بذات القرية المشار إليها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة وتسليمها إلى ذويها لدفنها.