حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح بالخانكة

أمر المستشار أحمد البوشي مدير نيابة مركز الخانكة بحبس عاطل 4 أيام، لحيازته مواد مخدرة وسلاح بقرية القلج، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات.

واعترف المتم خلال التحقيقات أمام نيابة الخانكة بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والأسلحة النارية لحماية تجارته، مشيرا إلى أنه يقوم بالتوزيع علي تجار التجزئة والمدمنين.

تفاصيل ضبط عاطل يتاجر في المخدرات بالخانكة

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل لممارسة نشاط إجرامي، وتخصصه في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة السلاح الناري بدون ترخيص، وذلك في إطار خطة المديرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وتكثيف التواجد الشرطي الفعال وملاحقة العناصر الإجرامية خاصة حائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص ومتجري المواد المخدرة.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبيه إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود معلومات باتجار عاطل فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدائرة المركز.

ضبط نصف كيلو مخدر بودرة مع المتهم

وعلى الفور، ضُبط المتهم «أشرف م ح»، 33 سنة، عاطل، مقيم القلج دائرة المركز من خلال الأكمنة التي تم إعدادها له بواسطة ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة، وعُثر بحوزته على سلاح ناري «بندقية آلية»، وبها 12 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر البودر تزن حوالي 500 جرام، ومبلغ مالي 1200 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، وبعرض المتهم على النيابه أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر الذي ضبط بحوزته للمعمل الجنائي لتحليله.