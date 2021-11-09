مصرع 2 وإصابة 6 آخرين في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق الغردقة رأس غارب، ووصل لموقع الحادث أكثر من سيارة إسعاف لنقل المصابين لأحد المستشفيات القريبة بشمال مدينة الغردقة، ونقلت سيارات الإسعاف أيضا الجثتين إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 8 اشخاص في حادث سيارة

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق الغردقة رأس غارب، وعلى الفور جرى توجيه سيارات الإسعاف، وتبين مصرع رجل وطفل وإصابة 6 أشخاص آخرين بينهم سيدتان و4 أطفال ونقلت الجثتين إلى مستشفى الغردقة العام والمصابين لأحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث شمال مدينة الغردقة لتلقي العلاج اللازم.

َوأفاد مصدر طبي في تصريحات لـ«الوطن» أن المصابين بينهم سيدتان و4 أطفال والإصابات تراوحت بين خطيرة ومتوسطة وجرى حجز حالة بينهم في العناية المركزة وعمل الإسعافات الأولية اللازمة.