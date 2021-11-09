وقف 8 أعمال بناء مخالف على الأراضي الزراعية بالغربية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، من وقف 8 أعمال بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو أدوار مخالفة في قرى مركزى طنطا وقطور، وإزالة الشدات الخشبية والتحفظ على المعدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، إنه جرى وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 5 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

تكثيف حملات الرصد لمخالفات البناء

وفي مركز قطور جرى وقف 3 أعمال بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو بناء طوابق على مباني قائمة، وقال مصطفى عوض، نائب رئيس مركز ومدينة قطور، إن هناك تعليمات مشددة من قبل رئيس مركز ومدينة قطور، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

عدم التهاون تجاه المخالفين في البناء

وكان محافظ الغربية، قد طالب رؤساء المدن والأحياء بعدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء، دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص تنفيذاً لتوجيهات الدولة.