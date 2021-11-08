محافظ الغربية يأمر بسرعة إصلاح هبوط أرضي في المحلة (صور)

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهات عاجلة إلى اللواء حسين لبيب، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم الاثنين، بأهمية التنسيق مع رئيسي حي أول وثاني المحلة، بضرورة تشكيل لجنة لمعاينة موقع هبوط أرضي حدث بشكل مفاجئ، دون وقوع إصابات بين الأهالي، أو تأثير على المنازل المجاورة.

كما شدد محافظ الغربية، في تعليماته، بضرورة فرض كردون أمني بمحيط موقع الهبوط الأرضي في منطقة ميدان «جاويش»، بنطاق دائرة قسم شرطة ثاني المحلة، حرصاً على سلامة المارة.

تفاصيل حدوث هبوط أرضي والدفع بلجان لمعاينته

تلقت غرفة عمليات وطوارئ حي أول المحلة الكبرى بلاغاً من أهالي ميدان «جاويش»، فى منطقة «سوق اللبن»، يفيد بحدوث انهيار أرضى في وسط الشارع أمام مسجد «جاويش».

كما باشر المحاسب ممدوح النجار، رئيس حي أول المحلة، دوره بالانتقال إلى موقع الحادث، وتم الدفع بلجنة من إدارة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة لحي أول، ولجنة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى موقع البلاغ، لمعاينة الهبوط الأرضي حتى يتم إصلاحه.

رئيس حي أول المحلة: تأمين موقع الهبوط الأرضي

وأفاد رئيس حي أول المحلة بأنه باشر مراحل المعاينة من لجنتي المنشآت الآيلة للسقوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأكد أن موقع الانهيار عبارة عن «بيارة» صرف قديمة جافة، تم إلغاؤها منذ فترة طويلة، وتسببت حركة السيارات بالمنطقة، في حدوث الهبوط الأرضي.

كما أكد رئيس حي أول المحلة أن الحفره التي نتجت عن الهبوط فراغ هوائي فقط، وتسريب مياه فى المنطقة، وأضاف أنه لا يمثل خطورة على المنازل المجاورة، مشيراً إلى أن الحي سيقوم بردم موقع الهبوط، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.