محافظ الغربية: جميع العاملين بالوحدات المحلية تلقوا لقاح كورونا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطعيم جميع العاملين بمختلف المديريات والهيئات الحكومية والمراكز والمدن والأحياء والجامعة ضد الفيروس.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والذي نص على حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، بدءً من 15 نوفمبر الجاري.

تطعيم العاملين بدواوين محافظة الغربية ومجالس المدن

وأشار محافظ الغربية إلى تطعيم جميع العاملين بكل من (ديوان عام المحافظة، ومركز ومدينة طنطا، وحي أول طنطا، وحي ثان طنطا، ومركز ومدينة المحلة الكبرى، وحي أول المحلة الكبرى، وحي ثان المحلة الكبرى، ومركز ومدينة السنطة، ومركز ومدينة بسيون، ومركز ومدينة قطور، ومركز ومدينة سمنود، ومركز ومدينة زفتى) بنسبة 100٪ من المستهدف، حيث تم تطعيم 11127 موظفا بالجرعة الأولى و5188 بالجرعة الثانية.

وأضاف «رحمي»، أن مديريات وهيئات (الزراعة، والإسكان، وهيئة الطرق، ومديرية الطرق، ومديرية الكهرباء قطاعي شرق وغرب، والثقافة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فرع الغربية، وهيئة مياه الشرب، والتنظيم والإدارة، والري، وصرف الغربية، والصندوق الاجتماعي، وجهاز شؤون البيئة والمديرية المالية) قاموا بتطعيم جميع العاملين بها بنسبة 100٪، حيث تم تطعيم 7172 موظفا بالجرعة الأولى و2115 بالجرعة الثانية.

تطعيم العاملين بمديريات الصحة والتعليم والطرق وجهاز شؤون البيئه

وفي السياق ذاته، قامت مديريتا التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بتطعيم 98٪ من إجمالي المستهدفين بهما، في حين حققت مديرية التموين والتجارة الداخلية نسبة 93٪، بينما قامت هيئة الأبنية التعليمية بتطعيم 78٪ من العاملين بها.

كما أشار المحافظ إلى قيام مديرية القوى العاملة بتطعيم 94.4٪ من العاملين بها، وكذا مديرية الشؤون الصحية بنسبة 87.1٪، ومديرية الطب البيطري بنسبة 83٪ من المستهدفين، في حين حققت مديرية الشباب نسبة 86٪ ومديرية الأوقاف 89٪.

وأوضح المحافظ، تطعيم العاملين بشركة مياه الشرب بنسبة 81٪، وكذا المنطقة الأزهرية بنسبة 93% من العاملين بها، في حين قامت مديرية الضرائب العقارية بتطعيم 62٪ من موظفيها، وقيام شركة مصر للغزل والنسيج بتطعيم 85% من عمالها.

جهود جامعة طنطا في تطعيم العاملين والطلاب

كما تابع محافظ الغربية جهود جامعة طنطا في تطعيم العاملين والطلاب، حيث تم تطعيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنسبة 89٪ ، كما تم تطعيم 96٪ من العاملين وتطعيم 85934 طالبا بنسبة 71٪ من الطلاب.