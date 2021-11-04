السيطرة على حريق شقة سكنية بسبرباي في الغربية ونقل مصابين للمستشفى

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، في السيطرة على حريق شب داخل إحدى الشقق السكنية بقرية سبرباي بمركز طنطا، قبل امتداد النيران للشقق المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 2 باختناقات، تم نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي.

الحماية المدنية تسيطر على النيران

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا بورود بلاغا من شرطة النجدة بإندلاع حريق شقة سكنية بقرية سبرباي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران قبل امتدادها للشق المجاورة.

ماس كهربائي سبب الحريق

وتبين من تحريات الرائد محمد النحراوي رئيس مباحث مركز طنطا أن حريق سبرباي اندلع في شقة سكنية بالطابق الثاني، في عمارة مكونة من 3 طوابق، إثر ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناقات وتم اسعافهما، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، فقررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد قيمة التلفيات والخسائر، وأسباب الحريق.

خروج المصابين من المستشفى

وأكد مصدر طبي بمستشفى طنطا الجامعي، أن المصابين في الحريق تم إسعافهما والسماح لهما بالخروج من المستشفى بعد استقرار حالتهما الصحية، وأن الإصابات كانت اختناقات فقط دون أي حروق أو جروح.

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