مفاجأة في واقعة سرقة نادية الجندي.. والخادمة: سايبة الشغل من 4 شهور

كشف محمد جودة، محامي المتهمة بسرقة الفنانة نادية الجندي، أن الخادمة تركت العمل داخل فيلا الأخيرة منذ أربعة أشهر، وفوجئت باتهامها هي وزوجها بسرقة «خاتمين من الماس» يصل سعرهما إلى نصف مليون جنيه.

محامي المتهمة: البنت مسرقتش الفنانة نادية الجندي

وقال «جودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن موكلته أكدت عدم سرقة مصوغات الفنانة نادية الجندي، وقررت أن تترك العمل قبل أربعة أشهر بعد خلافات معها، ولم تكن تتوقع أن تُتهم بهذه الجريمة.

وأضاف المحامي، أن الفنانة نادية الجندي ذكرت في تحقيقات النيابة العامة أن الخادمة سبق وأن سرقت منها مبلغ مالي حوالي 47 ألف جنيه وكشفت سرقتها متلبسة وقررت فصلها من العمل ومسامحتها على فعلتها ولكن بعد 4 شهور فوجئت باختفاء خاتمين ألماز لها يقدران بنصف مليون جنيه فقررت الإبلاغ عنها وعن زوجها بصفته شريكها في السرقة.

وعلى إثر البلاغ تمكنت قوات الأمن التابعة لقسم شرطة كرداسة، من إلقاء القبض على المتهمة «زينب. ع» وزوجها «أحمد. م» بتهمة سرقة مصوغات من فيلا الفنانة نادية الجندي.

أسرة الخادمة تستغيث للإفراج عنها

وأوضح أنه قرر الدفاع عن المتهمة بسبب سوء الظروف المادية لأسرتها ومرض والدتها التي تصارع الموت الآن؛ حزنًا على ابنتها التي لم تكمل عامها الـ22 ومهددة بالسجن: «والد البنت وعمها جولي وطلبوا مني أدافع عنها روحت وسمعت البنت وحسيت من كلامها إنها بريئة وفيه لغز في الموضوع بنحاول نحله وبنتابع تحقيقات النيابة بنثق في القضاء وراضيين بحكمه».

وأكد المحامي، أن موكلته نفت سرقتها للفنانة نادية الجندي، فيما أكدت الأخيرة أن زوج المتهمة وراء ارتكاب الواقعة وسبق وأن نصحتها بالانفصال عنه: «الفنانة نادية الجندي نفسها قالت إنها حذرت البنت كتير من جوزها وإنه اللي بيحرضها على السرقة».