معنى كلمة الزغلول في قواميس العربية.. ذكرها مدحت شلبي في مباراة القمة

تسببت كلمة «الزغلول» التي أطلقها المعلق الرياضي مدحت شلبي، خلال مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، في أزمة داخل النادي الأبيض، دفعته إلى تقديم شكوى، بعدها أعلنت نقابة الإعلاميين إحالة المعلق للتحقيق بسبب بعض تعليقاته التي اعتبروها إهانة لهم، ومنها «معلول حط الزغلول»، حين أحرز لاعب الأهلي علي معلول هدفا في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي ضمن فعاليات الأسبوع الثالث للدوري العام وانتهت بفوز الأهلي 5-3، فما معنى كلمة الزغلول في اللغة العربية؟.

معنى كلمة الزغلول

وبالبحث عن معنى كلمة الزغلول التي أطلقها مدحت شلبي في مباراة القمة الأخيرة، تبيّن أنّ هناك أكثر من معنى، لكن معظم المعاجم اتفقت على أنّ زغلول هو اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه هو الطفل، والعامة أسمت فرخ الحمام زغلولًا كالطفل، يلفظه البعض بفتح الزاي وصوابه الضم.

معجم الرائد

ووفقا لمعجم الرائد فمعنى كلمة الزغلول تشمل الآتي:

1- زغلول من الناس السريع الخفيف.

2- زغلول: طفل.

3- زغلول: فرخ الحمام.

4- زغلول: يتيم.

5- زغلول: نوع من البلح معروف في «مصر».

ووفقا لذات المعجم أيضا، فالفعل من كلمة زغلول هو «أزغل» ويعني الآتي:

1- أزغل الطائر فرخه: أطعمه بمنقاره.

2- أزغلت الأم ولدها: أرضعته.

3- أزغل الماء أو نحوه: صبّه.

4- أزغل الماء أو نحوه: رمى به من فمه.

5- أزغلت الطعنة بالدم: قذفته دفعة دفعة.

كما تعني كلمة زغل «غش».

معجم اللغة العربية المعاصر

ووفقا لمعجم اللغة العربية المعاصر فإن معنى كلمة زُغْلُول وجمعها زَغاليلُ تعني الآتي:

1- طفل صغير: أمٌّ وزغاليلها.

2- فرخ الحمام: أكل الصَّقر زغاليلَ الحمام.

3- نوع من البلح المصريّ أحمر اللّون.

4- خفيف الرُّوح: يُضفي هذا الزُّغْلُول جوًّا من المرح على الجلسة.

معجم الوسيط

كما تعني كلمة الزُّغْلُولُ وفقا لمعجم الوسيط:

- الزُّغْلُولُ: الخفيفُ الرُّوح.

- الزُّغْلُولُ الطِّفلُ؛ ومنه فرْحُ الحمامِ. والجمع: زَغاليلُ.

- الزُّغْلُولُ ضربٌ من البلح بمِصْرَ أَحمر حلو ضخم.

أما الفعل زَغَلَ فيعني: زَغَلَ الشرابَ زَغَلَ َزَغْلاً: صَبَّه دُفعةٌ دُفعةٌ، وزَغَلَ مَجَّهُ، ويقال زَغَلَ ببوْلِهِ: رَمى به متقطِّعًا.