«القاهرة» ترسل إخطارات للمواطنين بأسباب رفض ملفات التصالح بمخالفات البناء

أرسلت محافظة القاهرة، خطابات لعدد من المواطنين، بالحالات التي تم رفض التصالح في مخالفات البناء فيها وأيضًا بالقبول، وذلك بعد فحصها من قبل اللجان الفنية المختصة، لافتة إلى استكمال الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وحصلت «الوطن» على نسخة من هذه الإخطارات، التي جاءت على النحو التالي:

رفض التصالح على مخالفة بناء مدرسة

ومن ضمن حالات رفض طلبات التصالح بالقاهرة، عن مخالفة بناء مدرسة خاصة بدون ترخيص من الدور الأرضي حتى الرابع، وقررت اللجنة رفض طلب التصالح نظرا للقيام بالبناء بدون ترخيص بعد تاريخ 8 أبريل 2019 وفقا لمحاضر الهدم والمخالفة الموجودة بالملف «بناء دون ترخيص».

رفض تغيير النشاط

وجرى رفض طلبات التصالح عن مخالفة تغيير نشاط البدروم إلى مخزن وتغيير استخدام الجراج الى تجاري، بالاضافة إلى وجود أعمدة بالدور الثامن دون ترخيص.

وذكرت اللجنة أسباب الرفض، أنه طبقا للكتاب الدوري رقم 4 لمحافظ القاهرة، تم رفض التصالح على تغيير الاستخدام للبدروم فهو مخصص في الأساس جراج لإيواء السيارات.

كما تم رفض التصالح على تغيير الاستخدام للدور الأرضي من جراج إلى تجاري، مع استكمال الاجراءات القانونية وإبلاغ الجهات المختصة برفض طلب التصالح.

تحديد قيمة التصالح بعد الموافقة

كما وافقت لجنة التصالح في مخالفات البناء على طلب تصالح عبارة عن بناء بدون ترخيص بالدور السابع العلوي، وإجراء تعديلات معمارية وإنشائية من الدور الثاني حتى السادس، بالإضافة إلى زيادة في الواجهة.

وأرسلت اللجنة إخطارًا بقبول التصالح مع تحديد قيمة مقابل التصالح عن المخالفات والتشديد على البدء في السداد، خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان قبول التصالح، مع التأكيد على أهمية طلاء كامل الواجهات القائة وغير المشطبة للعقار.