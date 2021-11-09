رئيس المحلة يقود حملة نظافة لرفع تلال القمامة بالوحدات المحلية القروية

أعلنت رئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم عن شن سلسلة من حملات نظافة مكبره لرفع تلال وأطنان القمامة والمخلفات المتراكمة بكافة الطرق الفرعية، ومداخل ومخارج الوحدات المحلية القروية بنطاق مركز المحلة.

تنفيذ حملات نظافة مكبره لرفع تلال وأطنان المخلفات

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء حسين لبيب عطية، رئيس مركز ومدينة المحلة وبالتنسيق مع المهندس عبد المجيد كامل، سكرتير ديوان المحلة وتحت إشراف المحاسب سعد نصر وعلاء النمر وحيدر عطا الله نواب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية كما جرى القيام بحملات نظافة مكثفة بقرى مركز المحلة.

شن حملات نظافة بالوحدات المحلية القروية

كما قامت الوحدة المحلية بالبنوان بحملة نظافة بمنطقة المجمع الخدمي بالبنوان وطريق المقابر فيما جرى رفع 20 طن مخلفات صلبة، ودشنت الوحدة المحلية بالجابرية حملة نظافة حول مجمع المدارس ومركز الشباب ومن أمام مكتب البريد وأماكن التجمعات ومتابعة المتعهد.

كما دشنت الوحدة المحلية ببلقينا حملة نظافة وجمع القمامة بشوارع القرية، بينما نفذت الوحدة المحلية بصفط تراب حملة نظافة مجمعة أمام المدارس وطريق البحر والسنترال وعلى الطريق السريع.

كما نظمت الوحدة المحلية بمحلة أبو علي حملة نظافة بالقرية بجوار السوق والملعب ومجمع المدارس ومحطة مياه الشهداء وقرية بطينة ومساكن مبارك وطريق الراهبين.

ونفذت الوحدة المحلية بمحلة حسن حملة نظافة بطريق المحلة دمرو وأمام المصالح الحكومية وشوارع قريتي محلة حسن ومنشأة الأمراء، كما دشنت الوحدة المحلية بميت الليث هاشم حملة نظافة على طريق المحلة دمرو ومداخل القرى والمصالح الحكومية.

جهود بالوحدات المحلية القروية لرفع تلال القمامة

ودشنت الوحدة المحلية ببشبيش حملة نظافة بمنطقة التجارة وشارع البوسطة، فيما باشر مسؤولو الوحدة المحلية بسامول حملة نظافة على طريق الوحدة المحلية، كما دشنت الوحدة المحلية بقرية شبرا بابل حملة نظافة على كورنيش النيل بكفر حجازي تلبية لرغبات المواطنين.