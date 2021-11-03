محافظ الغربية يتابع مشروعات «حياة كريمة» في تفهنا العزب بزفتى

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على المتابعة اليومية المستمرة لنسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على أرض المحافظة، من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها أو من خلال مراجعة تقارير الآداء اليومية، مشيراً إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها بقرية تفهنا العزب مركز زفتى تسير طبقاً للجدول الزمني المحدد.

تنفيذ مشروعات خدمية بقرية تفهنا العزب

وأشار محافظ الغربية، في بيان صحفي، إلى قرب انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد زرد الإعدادية بإجمالي تكلفة 1.2 مليون جنيه، إلى جانب استمرار أعمال تأهيل وتبطين ترعة الصاري بتكلفة 4.3 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز إلى 57٪ حيث يهدف المشروع القومي لتأهيل الترع إلى مواجهة أزمة العجز المائي عن طريق الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها إلى التربة الطينية لضمان وصول المياه بصورة أسرع إلى الأراضي وتحقيق العدالة في توزيع المياه.

تشييد مجمع الخدمات الحكومية

ولفت المحافظ إلى استمرار أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية الذي يضم مقرات «التضامن الاجتماعي، البريد، الوحدة المحلية، مكتب التموين، الشهر العقاري، والسجل المدني»، والذي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 45٪ وبتكلفة إجمالية تصل إلى 10 ملايين جنيه، لخدمة 1927 مواطنا بقرية تفهنا العزب.

العمل بروح الفريق الواحد

وأكد المحافظ استمرار المتابعة اليومية لكافة مشروعات المبادرة التي يتم تنفيذها بقرى مركز زفتى، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والعمل على تذليل كافة الصعاب والعقبات للانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد والخروج بصورة تليق بمواطني تلك القرى وتحقيق حياة كريمة لهم.