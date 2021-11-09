تدريب عمال حفر المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو للتعامل مع المخاطر

قال الدكتور محمود محمد حسن، مدير الإدارة الطبية بأعمال المرحلة الثالثة لمشروع حفر الخط الثالث بمترو الأنفاق، إنَّه يتمّ تدريب العمال على الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الأخطار حال وقوعها.

تدريب العمال على الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الأخطار

وأوضح مدير الإدارة الطبية، في بيان صحفي اليوم، أنَّ برنامج التدريب يتم تنفيذه نظريًا وعمليًا ويشمل المسح الأولي وفحص مصاب واع وغير واع وكشف الإصابات ومشاكل التنفس، والصدمة، والأزمة القلبية، والسكتة الدماغية، والتعامل مع الإغماء ومرض السكر والتشنجات، والتسمم، كما يشمل التعامل مع الحروق والنزيف والجروح، واصابات العظام والعضلات وإصابة الرأس والعمود الفقري وإصابات الصدر والبطن وكيفية التعامل مع العض واللسعات واللدغات والتعرض للحرارة الشديدة والبرودة.

اختبار متلقي التدريب وتقييمهم عقب وتسليم شهادات لهم

وأكّد مدير الإدارة الطبية، أنَّ برنامج الدورات التدريبية لعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو يشمل اختبار متلقي التدريب وتقييمهم عقب الاختبار وتسليم الشهدات في النهاية، مشيرًا إلى أنَّ أعمال المرحلة الثالثة لمشروع حفر الخط الثالث بمترو الأنفاق يستهدفها البرنامج بأكثر من 30% من إجمالي عمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق.

ونوه مدير الإدارة الطبية، إلى أنَّ الهدف من تدريب العمال على الإسعافات الأولية هو الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في المقام الأول وكيفية مواجهة الأخطار المصاحبة للحفر في أعماق الأرض وفي الأماكن الخالية في الصحراء.

وأوضح مدير الإدارة الطبية، أنَّه تم تقسيم العمال في مجموعات تبلغ قيمة المجموعة الواحدة 21 عامل يتلقى فيها العامل التدريب في وجود فريق طبي متكامل، متابعًا أنَّ ذلك يأتي برنامج التدريب في اطار اعمال الشركة الفرنسية للحفاظ على العاملين القائمين بأعمال الحفر للمرحلة الثالثة للخط الثالث بمترو الأنفاق حسب توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على سلامة وصحة كافة العاملين بحفر مترو الأنفاق.