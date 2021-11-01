«مترو الأنفاق» ترفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، رفع حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة سقوط الأمطار بغزارة، تزامنا مع بداية فصل الشتاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشمل إجراءات الشركة تخفيض سرعات القطارات في المحطات السطحية حال تساقط الأمطار، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، ومعدل حركة مسير القطارات بالخطين الأول والثاني، مؤكدة أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة اتخذت كل التدابير الاحترازية، لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات للسائقين بخفض السرعات في المحطات السطحية حال تساقط الأمطار بغزارة.

وذكر أن جميع قطارات المترو تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للاطمئنان على حالتها الفنية.

«عبدالهادي»: عدم وقف أي رحلات حال سقوط الأمطار

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لن يتم وقف أي رحلات في الخطين الأول والثاني حال سقوط الأمطار، منوها بأنه سيتم تخفيض السرعات فقط في المحطات المتواجدة خارج الأنفاق.

وأوضح، أن الشركة ستقوم بتوزيع فرق الصيانة والطوارئ على جميع المحطات، للتدخل السريع حال حدوث أي أعطال مفاجئة جراء سقوط الأمطار.

غرف عمليات لمتابعة حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتجهيز غرفة عمليات مركزية، لمتابعة حركة مسير القطارات بالخطين الأول والثاني، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مضيفا أنه سيتم متابعة الأرصاد الجوية لحظة بلحظة، لمعرفة حالة الجو وفرص تساقط الأمطار.

ونوه بأن الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.