أحمد خليل.. 45 سنة دراما وتزوج مرتين مصرية وإلمانية

توفي منذ قليل الفنان القدير أحمد خليل، عن عمر يناهز 81 عاماً، إثر أصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقله خلال الساعات الماضية إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وظهور الأعراض عليه بشكل كبير.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، السيرة الذاتية للفنان أحمد خليل

من «سليمان الحلبي»، عام 1976 لـ حكاية «حكايتي مع الزمان»، في عام 2021 الجاري، خاض الفنان أحمد خليل مسيرة فنية طويلة، واستطاع أن يحفر اسمه في قلوب محبيه، اشتهر من خلال تجسيده للعديد من الأدوار المختلفة.

موهبة أحمد خليل تظهر مبكراً

الفنان أحمد خليل، هو ممثل مصري من مواليد الدقهلية، عام 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكراً، حيث التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليتمكن بعد ذلك من الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بقسم التمثيل.

كرم مطاوع يطلب من أحمد خليل الانضمام لمسرحيته الجديدة

وروى الفنان أحمد خليل، من خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له، أنه خلال آخر سنة له في المعهد، قابل كرم مطاوع وقال له إنه يؤسس فرقة مسرحية جديدة وطلب منه الانضمام لها بعد معرفة نتيجته، متابعًا: «وبالفعل بعد التخرج انضممت للفرقة، وكانت تجربة شديدة الجمال، وقدمت من خلالها 9 مسرحيات في عامين فقط، واستفدت كثيرًا وأنا أقف صامتًا في بعض العروض وأتعلم من الفنانين الكبار».

زواج أحمد خليل بـ سهير البابلي

تزوج الفنان أحمد خليل، من سهير البابلي، ولكنهما انفصلا بعد عامين، من هذا الزواج، مشيراً إلى أنهم تقابلوا لأول مرة خلال تصوير أحد السهرات التليفزيونية، وكانت في البداية تعامله بشده ولكنه لم يقبل ذلك فقامت بينهما مشادة في الحديث، والتي انتهت بالزواج مع انتهاء تصوير العمل، وذلك من خلال استضافته في برنامج «باب الخلق»، المُذاع على شاشة «النهار».

وصرح الفنان أحمد خليل، من خلال هذا البرنامج، أن زواج الفنان بالنجمة، يوجد به العديد من الصعوبات، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار هذه العلاقة، فتزوجنا في لحظة ولكننا انفصلنا ونحن أصدقاء جدًا.

أحمد خليل يتحدث عن زواجه من الألمانية

وتحدث أحمد خليل، أيضاً عن زواجه بالسيدة الألمانية، قائلاً: «لقد قام شقيقي باستضافة إحدى الفتيات الألمان في منزله لكي تزور مصر، والزيارة كان مقررًا لها 10 أيام وامتدت إلى ثلاثة شهور»، مشيراً إلى أن والدته تعرفت عليها وعرفته بها حتى يتزوجها، وعلى الرغم من رفضه لهذه الفكرة في البداية، لكنه بعدما رآها في منزلهم في أحد المرات من "ظهرها"، أُعجب بها وتزوجوا سريعاً.

أحمد خليل يطلب من والدته عدم تعليم زوجته الألمانية للغة العربية

طلب الفنان أحمد خليل، من أسرته عدم تعليم زوجته للغة العربية حتى تستمر الحياة بينهم، لافتاً: إلى أنهم علموها اللغة واستمرت الحياة بينهم، وأنا لم يرى شخص في حياته يعشق مصر مثلها.