أورمان الشرقية تُشارك في إجراء 3300 عملية قلب مفتوح وقسطرة بالمجان

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية لهم.

إشادة بالأورمان لمشاركتها في 3300 عملية قلب مفتوح

وأشاد المحافظ، بالدور المجتمعي والإنساني لجمعية الأورمان بالشرقية لمشاركتها في إجراء 3300 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين من أبناء المحافظة من خلال القوافل الطبية التي انطلقت بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من الأطباء والمؤسسات الطبية في مجال أمراض القلب.

ومن جانبه، أشار سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، إلي أنه تنفيذا لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأورمان أطلقت سلسلة من القوافل الطبية بمختلف المراكز والمدن والأحياء تضم مجموعة من أمهر الأطباء لتوقيع الكشف الطبي على مرضي القلب من مختلف الفئات العمرية وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، لافتا إلي أنه تم إجراء 3300 عمليه قلب مفتوح وقسطرة جراحية للمواطنين غير القادرين بالمجان.

مدير الأورمان مستعدون لاستقبال حالات الأطفال المصابة

وأضاف مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية على استعداد دائم لاستقبال جميع حالات الأطفال المصابة بعيوب خلفيه أو ثقوب بالقلب لتوقيع الكشف الطبي عليهم من خلال أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني والمستشفيات الجامعية والخبراء الأجانب، وكذلك إجراء العمليات الجراحية للحالات المصابة بأمراض القلب من مختلف الفئات العمرية بالمجان، وذلك تيسيراً عليهم من تحمل التكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية.