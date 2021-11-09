«دينية النواب»: الديانة الإبراهيمية تخالف طبيعة المصريين

قال الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنّ الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية بعيدة عن المجتمع المصري، وتخالف طبيعة المصريين، الذين لا يعرفون التشدد أو التعصب أو الإرهاب، ولا يخرجون عن الشريعة.

تفاصيل الديانة الإبراهيمية

وأضاف وكيل اللجنة الدينية في مجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ اللجنة الدينية في البرلمان تتصدى دائما لأي فكر متطرف قد يوقع البلاد في الفتن، للمحافظة على وحدة مصر وتقدمها بأطيافها كافة، والمحافظة على هذه الثورة المباركة التي يقودوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، كي تتقدم البلاد في جميع الميادين، ولا يُنكر هذا التقدم إلَّا جاحد، متابعا: «نحن في اللجنة الدينية نرتبط ارتباطًا وثيقًا بظروف البلد وتقدمها وقيادتها، كي تعود قيمة مصر العربية والأفريقية والعالمية والإسلامية دائمًا وأبدًا».

وتابع العبد، أنّ الملفات التي تناقشها لجنة الشؤون الدينية، تنبذ التطرف والإرهاب وتدعو دائمًا إلى الوسطية والاعتدال، وكذلك الملفات التي تدعو إلى ألفة المجتمع ووحدته وتقدمه، وتكون هي الأولوية، موضحا أنّ اللجنة ضد أي تطرف أو تعصب أو تشدد، ولذلك فالوسطية التي تعلموها في الأزهر الشريف هي الوسطية الموجودة داخل لجنة الشؤون الدينية، ومهما علت الأصوات المختلفة فلن يكون لها تقدم على الإطلاق.

إصدار تشريعات تضمن تقدم الدول

وأكد وكيل اللجنة الدينية في مجلس النواب، استعداد اللجنة لإصدار أي تشريعات تصب في مصلحة الدولة، للوصول إلى دولة حديثة كما يُريدها الرئيس السيسي، ومتقدمة اقتصاديًّا واجتماعيًّا في جميع الأمور، موضحا أنّ هناك العديد من القوانين، كما أنّ المجتمع المصري لا يعرف الإرهاب ولا التعصب ولا التشدد، ومحب للرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ولا يمكن تصور أن يعود في يوم من الأيام هذا الإرهاب الأسود الأعمى الذي ابتلينا به سابقًا، في الوقت الحالي في ظل عهد القيادة الحكيمة للبلاد.