نجوم الفن ينعون أحمد خليل: البرنس وجوكر التمثيل والنجم العبقري

ألقاب عديدة نعى بها نجوم الفن، الفنان أحمد خليل، والذي رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ80عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد عدوته أثناء تصويره مسلسل إلا أنا حدوته حكايتي مع الزمان.

نجوم الفن ينعون الفنان أحمد خليل

وقالت الفنانة نهال عنبر، عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام: «وداعا الفنان المحترم الراقي چوكر التمثيل الصديق الغالي البرنس أحمد خليل ها توحشنا يا عظيم لكن مش ها تغلى على اللي خلقك ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويغفر لك يثبتك عند السؤال نرجوا قراءه الفاتحة والدعاء».

وكتب عنه الفنان أحمد صلاح حسني: «‏وداعًا للفنان الكبير أحمد خليل.. إنسان وفنان جميل ومحترم تشرفت بالعمل معه في مسلسل الفتوة، في الجنة إن شاء الله وإن لله وإن إليه راجعون».

أما الفنانة داليا مصطفى، نشرت عبر صفحتها رجاء ادعوا بالرحمة للأستاذ أحمد خليل أبونا كلنا حتوحشنا أوي أوي».

ونعى الفنان حسام داغر خليل قائلًا: «وداعا النجم العبقري أحمد خليل».

ونشر محمد علي رزق عبر حسابه على «الفيس بوك»: «الله يرحمك يا أستاذنا ويحسن إليك ربنا وحده يعلم كنت بحبك أزاي وكنت في قمة سعادتي لما وقفت قدام حضرتك وحبيتك أكتر لما عرفت حضرتك على المستوى الشخصي نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة و المغفرة للأستاذ أحمد خليل»

وفاة أحمد خليل بكورونا

وغيب الفنان أحمد خليل صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أُصيب به أثناء تصويره مسلسل إلا أنا حدوته حكايتي مع الزمان، حيث دخل بعدها خليل إلى المستشفى لشعوره بأعراض كورونا، وغادره بعد تحسّن حالته لاستكمال العلاج في المنزل، إلا أنّه فاجأ جمهوره ومحبيه أمس، بدخوله المستشفى مرة أخرى بعد تدهور حالته الصحيّة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بها، وتم تشيع جنازته بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.