إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بصدمة بعد وفاة أحمد خليل 

أُصيب الفنان توفيق عبد الحميد، بحالة من الصدمة، وذلك بعد معرفته خبر وفاة النجم الراحل أحمد خليل، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا، داخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

وقال توفيق عبد الحميد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، «أنا لا أستطيع التحدث الآن، أنا في حالة صدمة بعد معرفتي برحيل صديقي أحمد خليل»، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

آخر تصريحات الفنان الراحل أحمد خليل عن توفيق عبد الحميد

ويُذكر أن آخر تصريحات الفنان أحمد خليل عن زميله النجم توفيق عبد الحميد، هو عندما حل ضيفاً على شاشة «دي أم سي»، من خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، والتي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، وعبر فيه خليل، عن حزنه تجاه زميله.

وقال خليل، قائلاً: «أنا زعلان من توفيق عبد الحميد، قوي لأن لما ربنا يكرم إنسان بموهبة المفروض إنه واجب على الإنسان ده إنه يخدم مجتمعه من خلال الهدية اللي ربنا منحها له»، لافتاً: «يعني لما ربنا يديني موهبة التمثيل أو الموسيقى أو الشعر أو الغناء المفروض إن أنا أوظف هذه الموهبة لخدمة المجتمع بتاعي».

الفنان الراحل أحمد خليل يتحدث عن توفيق عبد الحميد

وأشار الفنان الراحل أحمد خليل، «توفيق عبدالحميد، ممثل من الممثلين الرائعين جدا، وربنا أنعم عليه بالموهبة دي اللي المفروض يخدم بيها مجتمعه"، متسائلًا: "فين توفيق عبدالحميد؟»، لتجيبه إسعاد يونس، قائلة: «نحن استضفناه هنا وقمنا بسؤاله نفس السؤال، ولكنه مكتئب».

مسلسل «حديث الصباح والمساء»

تشارك الفنان توفيق عبد الحميد، والنجم الراحل أحمد خليل من خلال عمل درامي في عام 2001، والذي يحمل اسم «حديث الصباح والمساء»، وكان هذا العمل من إخراج أحمد صقر، وتأليف نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محسن زايد.

قدم مسلسل «حديث الصباح والمساء»، عدد كبير من نجوم الفن، مثل: ليلى علوي، دلال عبد العزيز، أحمد خليل، أحمد زاهر، عبلة كامل، أميرة العايدي، جيهان راتب، منة شلبي، محمد أحمد ماهر، سيف الله، شادي الدالي، أحمد ماهر، وغيرهم من الفنانين.

قصة مسلسل «حديث الصباح والمساء»

وتدور قصة مسلسل «حديث الصباح والمساء»، حول تاريخ مصر السياسي والاجتماعي، عن طريق ثلاثة أشخاص، وتتابع والدتهم أولادها وأحفادها، ومواقفهم المختلفة تجاه حياتهم الوطنية، واستطاع هذا العمل تحقيق العديد من المشاهدات العالية، كما حصل على أشادات عالية من قبل المتابعين.