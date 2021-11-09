تغيير أسماء 66 مركز شباب في 12 محافظة.. أبرزها «أبو كباريه»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تغيير أسماء بعض مراكز الشباب واستبدالها بأخرى تتناسب مع المرحلة الحالية، وتمارس فيها جميع الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى أهداف أخرى وطنية وإنسانية وتوعوية، لتنمية الأفكار البناءة في عقول الشباب، وتغرس في نفوسهم حب الوطن والإخلاص له، والحفاظ على القيم والمبادئ والابتعاد عن الأفكار الهدامة التي تغذي الإرهاب البغيض.

بدء تفعيل قرار وزير الرياضة بتغيير أسماء مراكز الشباب

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن وزارة الشباب والرياضة، بقياد الدكتور أشرف صبحي تواصل استعراض خطة تغيير أسماء مراكز الشباب بالمحافظات، للبدء في تفعيلها وتنفيذها مباشرة، بعد أن أعلن عن إطلاق مسابقة لاختيار أسماء مناسبة لمراكز الشباب، لافتة إلى إعلان النتائج في غضون شهر نوفمبر الجاري.

وأضافت المصادر، أن الوزير قرر تغيير جميع أسماء مراكز الشباب الغريبة، غير المناسبة للذوق العام والمثيرة للاستغراب، إلى أسماء تتناسب مع طبيعة أهداف مراكز الشباب والأنشطة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة، لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعة، بجانب دورها المهم في الجانبين الشبابي والرياضي، وممارسة الأنشطة الشبابية والثقافية، واكتشاف الموهوبين الرياضيين في كل الألعاب، والمبدعين في الجوانب الثقافية والاجتماعية.

وحصلت «الوطن» على انفراد بمراكز الشباب التي سيتم تغيير أسمائها في المحافظات، على النحو التالي:

مراكز الشباب بمحافظة الجيزة

-كعبيش

-الكداية

-الأقواز

-أبو كباريه

- المنوات

-أم دينار

- الحوتية

- الجلاتمة

-نكلا

مراكز شباب بالبحيرة

-خربتا

- السعرانيه

-الختريش

- سحالي

-أمليط

-أبو منجوج

-عكريشة

- دنشال

- شرنوب

- سمخراط

مراكز شباب بالدقهلية

-أبو عرصة

-البصراط

-الجماملة

- شاوه

- بشلا

-قشاش

مراكز شباب بالفيوم

- منية الحيط

-أبوجندير

- أبو كساه

- فرقص

مراكز شباب بأسوان

-الحصايا

-الحكروب

- الكلح

-فطيرة

مراكز شباب بمحافظة القليوبية

- نكلا

- بلقس

- سرياقوس

-أبو المنجا

- السيفا

مراكز شباب بالمنوفية

- مخالي

- براشيم

- شطانوف

- فيشا

-أبو عوالي

-صنصفط

- زنارة

- شبرا بلولة

- شنوفة

- بهواش

- شوشاي

- شبرابتوش

- بالمشط

مراكز شباب بالغربية

-دلبشان

- سجين الكوم

- شندلات

- ميت عساس

مراكز شباب بأسيوط

- التمساحية

- شباب العدر

مراكز شباب بالمنيا

-دمشير

- الجرنوس

- أبوجرج

مراكز شباب ببني سويف

-الحكامنة

-العواونة

- الجفادون

-الشوبك

مراكز شباب بالأقصر

-الكلابية

- الشغب‏