توعية شباب مطروح بالانحرافات الفكرية للجماعات المتطرفة ضمن قافلة «الأزهر»

بدأت أعمال القافلة التوعوية التي ينظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الموفدة إلى محافظة مطروح، في الفترة من 7 وحتى 11 نوفمبر الجاري؛ لتنفيذ برنامَج التوعية الأسرية والمجتمعية.

وألقى أعضاء القافلة اليوم محاضرة بكليتي اللغات والآثار بجامعة مطروح، تناولت فضل الدفاع عن الوطن ومكانته في نفوس أبنائه، مستعرضة الانحرافات الفكرية للجماعات المتطرفة، كما تناولت ظاهرة التنمر وسوء الظن والغيبة والنميمة، وعلاج التعصب والغش والخداع والأنانية.

ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وفي كُلْيَة علوم البِترول بجامعة مطروح؛ أوضح أعضاء القافلة ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن كيفية حماية النفس والغير من الوقوع فى براثن الأفكار المتطرفة والآثار السلبية المترتبة على الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل مع توضيح الاستخدام الإيجابي لها.

وتعقد القافلة مساء اليوم بمقر النادي الاجتماعي بمدينة مطروح؛ ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تدور حول حسن إدارة الوقت وأهميته في الحياة، فضلًا عن تحديد الأهداف والتخطيط للنجاح.

تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب

تهدف القافلة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي والأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، ودعم أبناء الوطن في الدفاع عنه وعن مقدراته والحد من ظاهرة التطرف ومواجهتها.

ويأتي ذلك ضمن خطة المركز بالتعاون مع الجامعات والمحافظات لتنظيم بعض الندوات بكليات الجامعة، التي تتناول عدة محاور تُعْني باستقرار الأسرة وتماسكها وبنائها، وأسس التربية السليمة، وعلاقة الأبناء بالآباء، والحفاظ علىٰ سلامة أفراد الأسرة، وتعزيز الاستقرار النفسي بها، ودور الشباب فى بناء المجتمع.

والقوافل تسهم في حماية المجتمع من الظواهر السلبية، وطرق علاجها، في إطار تفعيل توصيات برنامج التوعية الأسرية، ويحاضر في هذه الندوات كوكبةٌ متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، وعلماء مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية.