الفنان أحمد خليل عن زوجته الالمانية: أمي عرفتني عليها وكنت رافض الزواج

لم يجمع بين الفنان أحمد خليل وزوجته الألمانية قصة حب، ولكنه أحبها بعد الزواج، وقد كشف أحمد خليل في أخر حوار له مع «الوطن» قصة تعرفه عليها قبل وفاته، والسنوات التي عاشها معها في منزله.

أحمد خليل يكشف طريقة التعارف على زوجته

وقال أحمد خليل في حواره لـ«الوطن» إنه تعرف على زوجته الألمانية بالصدفة حيث قال، «تزوجت زواجاً تقليدياً، والحب بُنى على جودة العلاقة بيني وبين زوجتي الثانية، فالحب الذى قبل الزواج ليس مهماً ولا أعترف به، فالحب الحقيقي يأتي من حسن العشرة بين الطرفين».

وعن طريقة التعارف على زوجته قال، «تعرفت على زوجتي عندما استضاف شقيقي إحدى الفتيات الألمانيات في منزله لزيارة مصر، والزيارة كان مقرراً لها 10 أيام وامتدت لـ3 شهور، وتعرفت أمي عليها وعرفتني بها لأتزوجها رغم رفضي لفكرة الزواج في البداية».

أحمد خليل يفصح عن مشاعره تجاه زوجته

وعن حبه لها قال أحمد خليل، «بعدما رأيتها بمنزلنا في إحدى المرات أُعجبت بها وتزوجنا بسرعة».

وفاة الفنان أحمد خليل

توفي اليوم الفنان أحمد خليل، إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 80 عاما، فلقد كان عاشق للفن ومحترم لرسالته السامية، هوى التمثيل منذ صغره واقتحم الوسط الفني ليحجز لنفسه مكاناً مميزاً بين مبدعي جيله، واستطاع أن يثبت ذاته عاماً تلو الآخر.

أثرى الفن بأكثر من 250 عملاً، وترك بصمة واضحة في مسيرة الإبداع المصري، وتميز باستخدامه لمفردات سينمائية تحمل من الفكر مقدار ما تحمل من الحرفية. هو الفنان أحمد خليل الذي قدم طوال 60 عاماً فناً راقياً يحتذى به فنانو جيله وغيرهم.