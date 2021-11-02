«صحة النواب» تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية

طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الحكومة، بتقديم مشروع قانون متكامل للمسؤولية الطبية.

فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، أن هناك عدد من الاقتراحات حول هذا المشروع ونتعاون معا لإصدار التشريع.

خالد عبد الغفار: الحكومة والبرلمان يعملان سويا لتحقيق الهدف

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، المنعقد الآن، إلى أن الحكومة والبرلمان يعملان سويا لتحقيق الهدف.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، على أهمية التنسيق مع الحكومة لإرسال قانون حول قانون المسئولية الطبية وقانون المجلس الطبي المصري «في القريب العاجل».

وكشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، عن وجود 3 مشروعات قانون حول المسؤولية الطبية.

قانون المسؤولية الطبية لا يستهدف معاقبة الطبيب

وحرصت لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى الاستماع لمقدمي مشروعات القوانين. وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، مقدم أول مشروع قانون للمسؤولية الطبية، أن هذا القانون هام وتأخرنا كثيرا في إصدار القانون مقارنة بدول العالم، مشيرا إلى أن القانون يحمي المريض والطبيب ولا يستهدف معاقبة الطبيب.

وقال أبو العلا، إن القانون يتحدث عن لجنة عليا أو لجنة حكماء للحكم على الأخطاء الطبية، لتحديد ما إذا كان هناك خطأ أو مضاعفات طبية، لافتا إلى أن القانون لا يقصر الخطأ الطبي على الطبيب وإنما على مقدم الخدمة أيا ما كان مستشفى أو مركز طبي أو غيره.