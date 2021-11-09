تشييع جنازة الفنان أحمد خليل وسط حضور ضعيف للفنانين

نقلت «الوطن» ببث مباشر لها لقطات من تشييع جنازة الفنان الراحل أحمد خليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان أحمد خليل، في ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور العائلة والأصدقاء، منهم المخرج أحمد صقر والفنان شريف سلامة، حيث رحل الفنان القدير عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان من الواضح عزوف فنانو الوسط الفني عن حضور مراسم الجنازة.

الفنان منير مكرم ينعي الفنان أحمد خليل

وحرص الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على نعي الفنان أحمد خليل، لافتًا إلى تغيبه عن حضور مراسم الجنازة، لوجوده في المملكة العربية السعودية، حيث يُشارك في موسم الرياض من خلال مسرحية «اللمبي في الجاهلية» مع الفنان محمد سعد.

رئيس المركز القومي للسينما تنعي الفنان الراحل أحمد خليل

ونعت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، الفنان الراحل أحمد خليل الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، قائلة إنّ الفنان أحمد خليل قدم خلال مشواره الفني أدوار مميزة ستظل محفوره في أذهاننا جميعا، وسيظل باق بيننا دائما بأعماله.

وقدّمت عزيز، خالص تعازيها لأسرة الراحل، متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

حالة من الحزن تسيطر على الوسط الفني

وكانت حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، بعد إعلان وفاة الفنان أحمد خليل صباح اليوم بأحد مستشفيات القاهرة، حيث نعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الفنان الراحل بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.