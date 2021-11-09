تكريم فريق مدرسة الأمل للصم بأسيوط للفوز ببطولة الجمهورية للكرة الخماسية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حفل تكريم فريق مدرسة الأمل الثانوية للصم وضعاف السمع بالمحافظة لفوزهم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الكرة الخماسية للصم وضعاف السمع، التي أقيمت بمحافظة الإسكندرية.

حضر حفل التكريم كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وعلي خميس مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

مبارة للكرة الخماسية بين فريقي المدرسة

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وسط ترديد النشيد من الحضور ثم القرآن الكريم لأحد طلاب مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، ثم قدم بعض طلاب مدارس المكفوفين والصم بعض الفقرات الفنية كما شهدت الاحتفالية مبارة للكرة الخماسية بين فريقي مدرسة الأمل الثانوية للصم وضعاف السمع بمدينة أسيوط.

تكريم ومكافٱت مالية

كما كرم محافظ أسيوط فريق مدرسة الأمل للصم ومدربي الفريق والمشرفين عليه، وتم منحهم المكافأت المالية وشهادات التقدير والميداليات التذكارية وكأس بطولة الجمهورية للكرة الخماسية للصم.

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر للفريق الفائز والمشرفين على الفريق تقديرًا لجهودهم متمنيًا بذل المزيد من الجهد للفوز بالمسابقات والبطولات القادمة معلنًا دعمه الكامل لأنشطة وفعاليات التربية والتعليم والشباب والرياضة بالمحافظة وخاصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الهمم وتقديم كافة الدعم لهم وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الرياضات.