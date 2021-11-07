البنوك المصرية تبدع في التكنولوجيا المالية

«الأهلي المصري» يدعم الشمول المالي بإطلاق 13 منتجاً جديداً

نجحت البنوك المصرية فى تعزيز خدماتها الرقمية، خاصة منذ تفشى جائحة كورونا، حيث كشف يحيى أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن إطلاق البنك 13 برنامجاً لتعزيز الشمول المالى، وتتميز تلك البرامج التمويلية بتقليص عدد أيام الحصول على القرض من 5 إلى 7 أيام بحد أقصى.

وأشار إلى أن من ضمن برامج الشمول المالى برنامج تربية المواشى بتمويل يصل إلى مليونى جنيه، بالإضافة إلى عدة برامج لتمويل المستلزمات الطبية بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه، وبرامج أخرى بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه، من ضمنها برنامج لمحلات البقالة.

وذكر «أبوالفتوح» أنه استفاد من برامج الشمول المالى أكثر من 15 ألف عميل بحوالى 7.5 مليار جنيه منذ إطلاق البرامج منذ 3 أشهر فقط، مضيفاً أن قروض برامج الشمول المالى تدخل ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتابع أن البنك قدم العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية، منها خدمة الإنترنت البنكى للأفراد والشركات، والتى بلغ عدد مشتركيها من الأفراد نحو 6 ملايين عميل، فيما بلغ عدد الشركات نحو 63 ألف شركة، وكذلك تم تقديم خدمة تحويل أموال العاملين بالخارج من خلال الهاتف المحمول، ليتم صرفها لحظياً من خلال شبكة الصراف الآلى.

وأضاف أن البنك قام بإطلاق تطبيق الموبايل البنكى فى مطلع 2020، بالإضافة إلى إطلاق خدمة رمز الاستجابة السريع من خلال المحفظة الإلكترونية «الأهلى فون كاش» التى بلغ عدد محافظها 1.7 مليون محفظة حتى يونيو الماضى، وبزيادة بلغت 200% فى حجم المعاملات المالية بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مع التركيز على اجتذاب المزيد من الشباب وغير المتعاملين مع الجهاز المصرفى من خلال العديد من القنوات والمنتجات، وليستحوذ البنك على 60% من حجم التجارة الإلكترونية بالسوق المصرية.

وفى سياق متصل ذكر إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أن البنك نجح فى تعزيز خدماته الرقمية مع إعلانه نشر 315.480 ألف نقطة بيع «POS» حتى نهاية يوليو الماضى، وذلك بهدف دعم الجهود التى تُبذل على جميع الأصعدة لتعزيز الشمول المالى، والذى يُعد توجُّهاً رسمياً واستراتيجياً للدولة، والذى يسهم بدوره فى نمو معدلات استقطاب شرائح المجتمع المختلفة.

بنك مصر يرتفع بعدد مستخدمي الإنترنت البنكي من الأفراد إلى 842.7 ألف مشترك

وأشار إلى أن عدد مستخدمى خدمة الإنترنت البنكى من الأفراد ببنك مصر ارتفع إلى 842.7 ألف مشترك بنهاية يوليو الماضى، مقارنة بنحو 500 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مشيراً إلى أن إلغاء شرط الذهاب للبنك لتفعيل خدمة الإنترنت البنكى من قبَل البنك المركزى أسهم بشكل كبير فى زيادة الاشتراكات والتعاملات بالإنترنت البنكى، سواء عبر الموبايل بانكينج أو الماكينات أو غيرها، مما قلل الاعتماد على زيارة فروع البنوك.

وذكر أن عدد عملاء المحفظة الإلكترونية «BM Wallet» قفز إلى 1.554 مليون عميل بنهاية يوليو 2021، مقارنة بنحو 817 ألف عميل خلال الفترة المناظرة من 2020، فيما وصلت شبكة ماكينات الصراف الآلى ATM ببنك مصر إلى 3.826 ألف ماكينة منتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، مضيفاً أن محفظة التجزئة المصرفية سجلت 67.875 مليار جنيه حتى نهاية يوليو الماضى.

وفى السياق نفسه، أشار محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى البنك التجارى الدولى، إلى تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، حيث ارتفعت المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول بنسبة 116% خلال النصف الأول من 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، كما ارتفع عدد المشتركين فى الخدمة البنكية عبر الإنترنت للأفراد بنسبة 34%، فضلاً عن زيادة عدد مشتركى تطبيق المحفظة الذكية بنسبة 25%، لتتضاعف قيمة العمليات التى تمت عن طريقها بنسبة تتخطى 174%، لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، مما يؤكد إقبال العملاء على الخدمات الرقمية بشكل كبير.