76 جنيها تحيل أمين خزينة لـ«التأديب».. والمحكمة: قرار الإحالة باطل 

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول الدعوى التأديبية، ضد 10 مسئولين سابقين بوحدة محلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم، ارتكبوا مخالفات؛ لبطلان قرار الإحالة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

الحكم تضمن بطلان أمر الإحالة

وتضمن الحكم الصادر ببطلان أمر إحالتهم كل من، أمين خزينة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، مختص الوارد والصادر بالمركز، مدير مديرية الزراعة بالفيوم سابقًا، مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة، مندوب أملاك الدولة الخاصة بالوحدة ذاتها، مهندس حصر، مدير تنظيم الوحدة المحلية، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة.

النيابة تُفند الاتهامات

ونسب للمحال الأول، تحصل رسوم معاينة بمبلغ 76 جنيهًا من مواطن بشأن استخراج بيان صلاحية مُوَقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات للعقار الكائن بناحية والي ميزار مركز يوسف الصديق عام 2018، وكذا سجل الملف بسجل الوارد للمركز التكنولوجي دون وجود طلب، من المواطن المذكور مؤشر عليه من الرئيس المختص، ودون أن ترد إليه حافظة توريد المبلغ من الإدارة الهندسية، بالمخالفة.

وأهملت المحالة الثانية في الحفاظ على سجل الوارد عهدتها؛ مما مكن المتهم الأول من تسجيل الطلب المقدم من المواطن لاستخراج بيان صلاحية موقع علي الرغم من عدم توافر شروط التسجيل بالمخالفة للتعليمات.

وأصدر الثالث أمر بتكليف الموظفة بالوحدة رئاسته بالعمل سكرتيرة للوحدة المحلية بقارون على الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة كونها غير حاصلة على مؤهل عال مناسب وكذا، ترشيح موظف بقسم شئون العاملين بالوحدة المحلية بكحك سكرتير للوحدة ذاتها على الرغم من عدم توافر شروط شغله لتلك الوظيفة كونه غير حاصل على مؤهل عال مناسب.

ووقع الرابع، على الأمر التنفيذ ذاته بما يتضمن إقراره بتكليف المذكورة بالوظيفة المنوه عنها، على الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة وعرض النموذج على رئيس الوحدة المشار إليها مما كان من شأنه صدور الأمر التنفيذي بالمخالفة لأحكام القانون.

الخامس استولى على 124 مترًا بالمخالفة

واستولى المحال الخامس بدون وجه حق على مساحة 124 متر أرض أملاك دولة والقيام ببناء مسكن دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.

وقعدا السادس والسابع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواطن لهدمه المنزل المربوط باسمه على مساحة 124 م، وكذا المنزل المربوط وإقامة منزل من طابقين على المساحة الإجمالية بحوض حجر الجلف 6 قسم ثان قطعة 22 وحدة 13 بقرية والي ميزار مركز يوسف الصديق، على أرض ملك الدولة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وقعدت المحالة التاسعة، عن استكمال الإجراءات القانونية حيال قيام مواطن بإقامة سقف الطابق الأول علوي علي مساحة 220 م تقريبًا دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة بشأن مخالفة صب سقف الطابق الأول علوي بالعقار المذكور، وقعت بالاشتراك مع المحال العاشر عن بيان أن الأرض محل مخالفة البناء الواقعة، أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة.

ورأت المحكمة أن توجيه الاتهامات كان لـ 8 فقط في حين أنهم 10 محالين، وفي ضوء المثالب وأوجه القصور سالفة البيان التى شابت قرار الإحالة، فقد أصبح من المستحيل على المحكمة تحديد المحالين إليها للمحاكمة التأديبية والمخالفات المنسوبة إليهم على نحو دقيق وواف، بما يمكنها من محاكمة هؤلاء المحالين بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات الشكلية اللازمة لذلك، ثم إنزال صحيح حكم القانون على المخالفات المنسوبة إليهم.

وذكرت المحكمة، أنها لا تملك تصحيح قرار الإحالة وتصويب الأخطاء التي ألمت به وما شابه من أوجه قصور من خلال ما ورد بمذكرة التصرف، فليس من سلطة المحكمة إدخال محالين جدد أو تعديل المخالفات المنسوبة لبعض المحالين، والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد، وهو ما يخرج المحكمة عن سلطتها والاختصاصات المقررة لها قانونا.

المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى

وأضافت «المحكمة لا يسعها إلا القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة لما لحق به من تجهيل، وباعتبار أن قرار الإحالة يجب أن يكون وافيًا بذاته مستكملًا جميع بياناته تفصيلًا على النحو الذي تطلبه القانون».