وفاة الفنان أحمد خليل.. والدته خشيت مرضه بمفرده في المنزل

سيطر الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة الفنان أحمد خليل، إذ أصيب البعض بحالة من الصدمة، إثر الرحيل المُفاجئ بعد صراع قصير مع فيروس كورونا، إذ رحل عن عمر ناهز 80 عامًا، داخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

واستعاد قطاع كبير من الجمهور، بعد وفاة الفنان أحمد خليل، حوارٍ تليفزيوني، أجراه الأخير قبل نحو عشرين عامًا، في برنامج «الست دي أمي»، حيث تحدث فيه عن والدته، حيث قال إن والدته كانت تعامله وكأنه مازال صغيرًا، على الرغم من اقترابه من عمر الـ60 عامًا، وأنه بالفعل مازال يحتاج لها ولرعايتها به.

موقف عاطفي بين أحمد خليل ووالدته

ذكر الفنان أحمد خليل، في أثناء حواره في برنامج «الست دي أمي»، منذ 20 عامًا، أنه في أثناء إجازة الصيف لأبنائه، طلبوا منه الذهاب لقضاء عطلة بالساحل الشمالي، ولكن حينها كان يصور ولم يستطيع الذهاب معهم، وبالفعل تم تحديد موعد السفر واستعد أولاده وزوجته لقضاء عطلتهم الصيفية.

وكانت والدة الفنان أحمد خليل، تمكث معه بنفس المنزل، وفوجئ برفضها الذهاب مع أولاده وزوجته، فسألها لماذا لم تذهب معهم، فأجابت والدته، لم أستطيع الذهاب وأنت تظل وحدك بالمنزل، متابعًا «وضحت لها الأمر، إنني منشغل بالتصوير، ولم أعود إلى المنزل إلا بالساعة الثانية فجرًا، ولكن والدتي طلبت مني المكوث معي لتحضير الطعام لي عندما أعود من عملي».

أضاف الفنان أحمد خليل، أنه تعجب من إصرار والدته لعدم الذهاب مع أسرته، من أجل تحضير الطعام له عندما يعود إلى المنزل في الثانية فجرًا، حيث ورد عليها أنه بالفعل يتناول الطعام وهو في البلاتوه، ولكن واجهته والدته بتخوف آخر، وقالت له: «أخشى أن تمرض وأنت وحدك بالمنزل لا قدر الله».

وتابع، «قلت لها خايفة عليا أمرض وأنا وحدي، وماذا لو مرضتي أنتي لا قدر الله وأنتي وحدك»، إلا أنه أصر على ذهابها مع زوجته وأبنائه.

أحمد خليل: كنت طفل وأنا بعمر الـ60 بالنسبة لأمي

وأوضح الفنان أحمد خليل، في أثناء حواره، أنّ «بعد هذا الموقف من أمي، تعجبت من عظمة هذه السيدة، التي تهتم بابنها ذات الـ60 عامًا، وتعامله وكأنه مازال محتاج لها، وكأنه طفلًا، وبالفعل أنا كنت مازال محتاج لها وأنا بهذا العمر، وكان عمرها حينها 80 عامًا، و تريد أن تهتم هي بي بدلًا من أن اهتم أنا بها».