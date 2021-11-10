حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 10-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج السرطان في الحب أنّه يكون حذرًا في البداية، وقد يقوم بإعداد سلسلة من الاختبارات لشريكه المحتمل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تجد وسيلة لزيادة دخلك وتبدو واضحا في خطواتك وتضع أسس قوية لمكانتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. تميل اليوم لاعتماد اللباقة مع من حولك ومع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.