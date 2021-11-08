حظك اليوم برج السرطان الاثنين 8-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج السرطان، أنّهم من أكثر الأشخاص اهتمامًا بالخوض في علاقة آمنة بعيدًا عن الكذب والخيانة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في مواجهة برجك واليوم ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهّل.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

كن هادئا مع من تحب أو مع مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يونيو.