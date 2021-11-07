حظك اليوم برج السرطان الأحد 7-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان عن غيره من الأبراج بحنيته الزائدة، ومشاعره الفياضة التي لا يبخل بها على الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل العمل يمنحك إصرارا على إنجاز واجباتك، فقط لا تبالغ في تشبثك برأيك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

فينوس في مواجهة برجك.. حاذر من المبالغة في انفعالاتك ولا تفقد أعصابك حتى ولو واجهت استفزازا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.