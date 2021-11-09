حظك اليوم الثلاثاء 9-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يتابع العديد من الأشخاص حظهم اليوم، ويهتمون بعلم الأبراج، لذا تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 9-11-2021 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا ومع ذلك حاول أن تنظم أفكارك وأولوياتك وجهودك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم برج الحمل 9-11-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 9-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. ما زال القمر في منزلك الحظ وفي الأفق مكاسب مالية ونجاحات فريدة بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 9-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم وقتا مناسبا للسفر والرحلات ولتوطيد علاقاتك والاتصال بالخارج.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-11-2021 على الصعيد المهني

مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموال والتخطيط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-11-2021 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بطاقة عاطفية رائعة تساعدك على الاقتراب ممن تحب، وتعبر جيدا عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 9-11-2021 على الصعيد المهني

مهنيا واجتماعيا: اليوم لا تتعجل الأمور وتأنّ في توقيع الأوراق وفي حكمك على الأشخاص.

حظك اليوم برج السرطان 9-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. حاول أن تنتبه لمشاعر من تحب أو شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 9-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الصحة يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد 9-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تستمتع اليوم بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 9-11-2021 على الصعيد المهني

القمر ما زال داعما ويعدك بلقاءات مهنية واجتماعية مميزة، وقد تعقد صداقات ملائمة.

حظك اليوم برج العذراء 9-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تعدك بوقت رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 9-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الميزان 9-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومن المهم أن تتجنب أي جدال قد يؤدي لصدام مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 9-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها.. اعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم برج العقرب 9-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم والفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأحباب وتقنعهم بما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 9-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. راجع خطواتك جيدا تفاديا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج القوس 9-11-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتأني في ردود أفعالك وراجع جيدا أقوالك قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 9-11-2021 على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ويمنحك يوما مناسبا لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة وبحماسك تستطيع أن تجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم برج الجدي 9-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمدك بالتألق ويجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 9-11-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الكواكب بتنظيم جهودك والعمل في صمت وعليك أن تعمل بدقة، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الدلو 9-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة، وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية، وعليك أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 9-11-2021 على الصعيد المهني

المريخ والشمس وعطارد بمنزل الحظ ويدفعك ذلك للاهتمام بمشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد علاقتك بالأصدقاء.

حظك اليوم برج الحوت 9-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس تدعم علاقتك بمن تحب وتوجه قدراتك ومواهبك للتأثير في الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.