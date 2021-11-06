حظك اليوم برج السرطان السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان مرهف الحس، يتميز بكونه لديه عطاء كبير للأشخاص المحيطين به، بالرغم من أنه شخصية كتومة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزلك السادس وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. تبدو اليوم مميزا وقد تلتقي اليوم بمن يقدر جهودك وشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.