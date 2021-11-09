وظائف للشباب بـ الهيئة العامة للرقابة المالية.. محامون وأخصائيون

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الرسمي، حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة في بعض التخصصات بنظام التعاقد، لحملة المؤهلات العليا والماجستير والدكتوراه، وتستعرض «الوطن» الشروط والخطوات المطلوبة للتقديم وكيفية الالتحاق بالوظائف عبر الموقع على النحو التالي:

وظائف هيئة الرقابة المالية

وتمثلت الوظائف التي تطلبها الهيئة في الآتي:

شروط وظيفة محامٍ مقيد في النقابة

1. أن يكون المتقدم من خريجي إحدى كليات الحقوق.

2. ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد ويفضل الحاصل على دراسات عليا.

3. أن يكون المتقدم مقيدًا بنقابة المحامين بحد أدنى 3 سنوات وحد أقصى 10 سنوات.

4. خبرة في العمل بالمحاماة لدى الجهات الحكومية والهيئات الحكومية عن طريق التعاقد.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عامًا عند التقدم.

6. أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 11 نوفمبر 2021.

وللتقديم في الوظيفة يمكنك الدخول عبر رابط موقع هيئة الرقابة المالية واستيفاء البيانات المطلوبة.

شروط وظيفة أخصائي علاقات عامة

1. الحصول على بكالوريوس إعلام بتقدير لا يقل عن جيد جدًا، ويفضل تخصص العلاقات العامة من إحدى الجامعات المعتمدة.

2. دفعات حديثة التخرج ويفضل من لديه خبرات لا تقل عن عامين.

3. أن يكون مصري الجنسية ومتمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

4. الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

5. القدرة الجيدة على التعامل مع الحاسب الآلي.

6. ألا يزيد السن عن 28 عامًا في 31 ديسمبر 2021.

7. لن يعتد أثناء التعاقد بأي فترة خبرة تزيد عن الحد الأقصى المنوه عنه في الإعلان.

8. تفرغ كامل للعمل من الساعة 8 صباحًا إلى 3 عصرًا بمقر الهيئة بالقرية الذكية.

وللتقديم في الوظيفة يمكنك الدخول عبر رابط موقع هيئة الرقابة المالية واستيفاء البيانات المطلوبة.

فرص تعاقد في مجال الخبرة الاكتوارية

الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدم:

1. أن يكون مصري الجنسية ومتمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

2. أن يكون من خريجي دفعات 2015 وما بعدها.

3. أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في العلوم الاكتوارية أو في الإحصاء من إحدى الجامعات المعتمدة.

4. أن يكون المتقدم لديه خبرة أو دون خبرة.

5. أن يكون حاصلًا على تقدير جيد على الأقل.

6. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون سبق فصله من عمله.

7. أن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة (كتابةً وتحدثًا).

8. إجادة الحاسب الآلي خاصة برامج R.PAYTHON، والأخرى المناسبة للتعامل مع تحليل البيانات الإحصائية.

9. ألا يزيد السن للمتقدم بحد أقصى عن 40 عامًا وقت التقديم.

مزايا الوظيفة:

- التعاقد مع الذين يجتازون الاختبارات وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

- توفر الهيئة للعاملين بها الدعم الدراسي والمادي لاستكمال الدراسة في مجال العلوم الاكتوارية وحتى الحصول على درجة خبير اكتواري معتمد.

وللتقديم في الوظيفة يمكنك الدخول عبر رابط موقع هيئة الرقابة المالية واستيفاء البيانات المطلوبة.

فرص عمل عن طريق التعاقد بمعهد الخدمات المالية

1. باحث اقتصادي من الفئة الثانية:

- حاصل على بكالوريوس العلوم أو الآداب في اقتصاديات إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذو صلة بحد أدنى تقدير عام جيد جدًا، أو حاصل على درجة ماجستير أو ما يعادلها في مجال ذي صلة ميزة إضافية.

2. باحث اقتصادي من الفئة الثالثة:

حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد أو التمويل أو أي مجال ذي صلة بحد أدنى تقدير عام جيد جدًا أو أن يكون حاصل على درجة ماجستير أو ما يعادلها في مجال ذي صلة.

3. مدير تدريب:

حاصل على بكالوريوس العلوم أو الآداب في اقتصاديات إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذو صلة بحد أدنى تقدير عام جيد جدً، أو حاصل على درجة ماجستير أو ما يعادلها في مجال ذي صلة ميزة إضافية.

4. منسق دورات تدريبية:

حاصل على بكالوريوس يتناسب مع مجالات التدريب بالمعهد والمرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية بحد أدنى تقدير عام جيد.

الشروط العامة:

- 10 سنوات من الخبرة كحد أدنى في العمل بمجال التدريب وبناء القدرات.

- يجيد اللغة الإنجليزية ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي إجادة تامة.

- لديه معرفة تتعلق بأنماط وممارسات التعليم الافتراضي والرقمي وخبرة في مبادئ تعليم الكبار ومعرفة منهجيات التعلم سواء بالطريقة المباشرة أو عبر الإنترنت أو بالطريقتين معًا.

- لديه مهارات في إدارة المشاريع والقدرة على تنسيق وإدارة بناء وتقديم أنظمة التدريب.

- القدرة على التعاون وتكوين الشراكات الفعالة مع جميع المستويات بمعهد الخدمات المالية وجهات الاتصال الخارجية والشركاء الحاليين والمحتملين.

- القدرة على تقديم المشورة والمقترحات ولديه مهارات شخصية (داخليًا ومع الشركاء الخارجيين).

- يتسم بالتحفيز الذاتي ولديه مهارات اتصال قوية (كتابيةً ولفظية).

وللتقديم في الوظيفة يمكنك الدخول عبر رابط موقع هيئة الرقابة المالية، واختيار الوظيفة المناسبة، واستيفاء البيانات المطلوبة.