مسؤول حكومي: وظائف البترول 2021 «نصب».. ولا أماكن شاغرة حاليا

يبحث العديد من خريجي كليات هندسة البترول والمعاهد المتخصصة، عن وظائف البترول خلال الفترة الحالية، وهو ما دفع الكثير من الأشخاص إلى نشر إعلانات وهمية وغير حقيقية على عدد من صفحات مواقع التواصل.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن ما يشاع حول إعلان الوزارة وشركاتها عن وظائف بالقطاع غير صحيح، مضيفًا «كل ما يتداول حول وظائف البترول نصب، إذ يقوم عدد من الأشخاص أو الجهات باستغلال الكثير من المواطنين والشباب الراغبين في العمل، بنشر معلومات وهمية في هذا الشأن».

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة البترول والثروة المعدنية لم تعلن في الوقت الحالي عن أي وظائف لها أو للشركات التابعة لها.

عمليات احتيال باسم وظائف البترول على مواقع التواصل

وأشار إلى أن هناك الكثير من عمليات الاحتيال، التي تتم من خلال نشر إعلانات وهمية عن وظائف البترول، التي ليس لها أساس من الصحة، لافتا إلى إنه لا دخل للقطاع بأي من هذه الإعلانات.

وتابع: «تستغل العديد من الجهات والأشخاص، رغبة الشباب الخريجين في الحصول على وظائف البترول، من خلال استدراجهم عبر إعلانات وهمية؛ من أجل التحصل على أموال نظير الأوراق الوهمية وطلبات التوظيف.

ضرورة التأكد من صحة الإعلانات

وشددت العديد من الجهات على المواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية وغير الصحيحة، التي يتم من خلالها استقطاب الشباب لرغبتهم في العمل بوظائف جيدة، والحصول على مرتبات مرتفعة، مشددة على ضرورة التأكد من ناشر الإعلان واسم الشركات والموقع الناشر لها، ومقارنتها بالمواقع الحكومية المخصصة لذلك.