وظائف لجميع المؤهلات والطلبة بمرتبات تصل لـ4000 جنيه: تأمينات وترقيات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ممثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة «توظيف مصر»، عن عدد من أيام التوظيف المفتوحة للشباب، فضلًا عن فرص عمل شاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات تصل إلى 4000 جنيه حسب مؤهل وخبرة المتقدم.

وجاءت تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:

إحدى الهايبر ماركت الشهيرة يطلب للتعيين الآتي:

1. مراقبو كاميرات.

2. أفراد أمن.

مكان العمل: فرع التجمع الخامس.

الشروط والحقوق المشتركة:

- مؤهلات متوسطة وفوق متوسط.

- الوظائف متاحة للذكور فقط.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- مرتبات مجزية حسب كل وظيفة.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

- حافز شهري في حال تحقيق تارجت البيع، وتدريبات مستمرة، وفرص للترقي.

وللتقدم يمكنك ملء استمارة التقديم، وإدخال البيانات المطلوبة.

شركة لخدمات البريد السريع تطلب للتعيين الآتي:

1. مراسلين دعم بنوك: استلام إصدارات وتسليم مرتجعات من وإلى البنوك من وإلى الشركة.

2. مراسلين بنوك: استلام وتسليم الكروت الخاصة بالبنوك من وإلى الشركة.

3. سائق (يحمل رخصة درجة أولى أو ثانية أو ثالثة).

4. سائق سيارة دبابة صندوق مغلق: استلام وتسليم الشحنات الخاصة بالبنوك من وإلى فروع الشركة.

مكان العمل: القاهرة الكبرى

الشروط والحقوق المشتركة:

- موهل متوسط، أو فوق متوسط، أو عالِ، ولا يشترط مؤهل للسائق.

- الوظائف متاحة للذكور فقط.

- حد أقصى للسن 45 عامًا.

- الرواتب: مراسل الدعم 2500 جنيه، ومراسل البنك 1500جنيه بالإضافة إلى 1500 بدل، والسائق من 3500 إلى 4000 جنيه.

- وقت إضافي، وتأمين اجتماعي وطبي خاص وتأمين على الحياة، وترقيات.

وللتقدم يمكنك ملء استمارة التقديم، وإدخال البيانات المطلوبة.

يوم توظيف مفتوح بأحد مجموعات الملابس الجاهزة

وأعلنت وزارة الشباب عن يوم توظيفي مفتوح للشباب يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 لمجموعة شهيرة للملابس الجاهزة في الوظائف الآتية:

1. نائب مدير فرع (يشترط الخبرة).

2. مشرف قسم ملابس (يشترط الخبرة).

3. كاشير (مؤهل عالٍ).

4. بائع بالفرع كلاسيك وكاجوال (مؤهل متوسط).

5. منسق عرض VM ( يشترط الخبرة).

6. مدخل بيانات (شباب فقط).

7. أمن (شباب فقط).

8. عمال نظافة (ذكور وإناث).

9- ترزي.

10. سائقيين رخصة درجة ثانية وثالثة (يوجد سكن ووجبات بالمخازن في العبور)

مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة (مدينة نصر ومصر الجديدة والتجمع ووسط البلد والهرم و6 أكتوبر والمهندسين ومول مصر والمعادي).

- مكان العمل بالنسبة للسائقين: العبور.

الشروط والمميزات المشتركة:

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- يشترط التفرغ نظرًا لأن ساعات العمل شيفتات حتى الساعة 10 مساءً.

- يسمح بالتقديم لجميع المؤهلات والطلبة بشرط التفرغ والخبرة.

- يتم تحديد المرتب على حسب الخبرة والعمولة على المبيعات.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي.

- حافز على المبيعات وخصم علي المنتجات وكورسات.

وللتقديم يمكنك ملء استمارة التقديم، وإدخال البيانات المطلوبة، ثم الذهاب مباشرة على العنوان: 2 ميدان الأوبرا بجوار محطة مترو العتبة، الدور الرابع، أمام محل نظارات فؤاد صبحي، في الموعد المحدد من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.