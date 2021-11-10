اليوم.. شركات دولية تبدأ في مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالفنادق

يبدأ ممثلو الشركات الدولية المتخصصة، اليوم الأربعاء، مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، في المرور على الفنادق بصورة مفاجئة لمراجعة مدى التزامها بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية، فضلا عن مراقبة اشتراطات سلامة الغذاء المقدم بتلك المنشآت للرواد.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه في حال وجد ممثلو تلك الشركات أي تقاعس من الفندق في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أو في حال وجود خطر داهم حول الطعام المقدم سيبلغون على الفور وزارة السياحة لتحرير مخالفة للفندق وإغلاقه.

تفتيشات من وزارات أخرى على الفنادق

وأضاف لـ«الوطن»، أن ممثلي الشركات الدولية لمراجعة الاشتراطات الصحية بالمنشآت السياحية والفنادق لن يؤدوا وحدهم تلك المهمة حيث ستتواجد لجان أخرى من وزارات السياحة والصحة والتنمية المحلية عن طريق المحافظات للمرور بشكل منفصل على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك للتأكد من تطبيق كل اشتراطات السلامة الصحية في الغذاء المقدم للنزلاء، فضلا عن التفتيش عن مدى التزام الفنادق بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والقواعد الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

الكشف الطبي على العاملين

وأشار إلى أن التفتيشات التى ستقوم بها تلك اللجان ستشمل أيضا العاملين بمطابخ الفنادق، وضرورة خلوهم من كل الأمراض ووجود شهادة صحية تؤكد ذلك، فضلا عن نظافة المطابخ والأدوات المستخدمة في تجهيز الطعام بالفنادق، إضافة إلى جودة الخضروات والفواكه والمشروبات وكل المواد الغذائية التي يتم استخدامها في تجهيز الطعام للنزلاء، لافتا إلى أن المنشآت الفندقية التي سيثبت مخالفتها للاشتراطات العامة لسلامة الغذاء، سيتم تحرير محاضر لها مع توقيع عقوبات عليها تصل للإغلاق.

يشار إلى أن عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لقطاع المنشآت السياحية والفندقية، أكد أنه في حال قيام أي من المنشآت السياحية والفندقية بمخالفة تلك الإجراءات سيتم اتخاذ اللازم نحو إغلاقها على الفور وذلك حفاظاً على صناعة السياحة المصرية.