«فودة»: تكليف رئاسي بانتهاء تطوير شرم الشيخ قبل نهاية العام الجاري

كشف محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، عن صدور تعليمات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الانتهاء من تطوير مدينة شرم الشيخ، قبل نهاية العام الجاري، حيث تستعد المدينة لاستضافة عدة مؤتمرات عالمية خلال الفترة المقبلة، من ضمنها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2022، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات من مختلف أنحاء العالم.

وقال اللواء خالد فودة إن جميع المشروعات التي يجري تنفيذها في شرم الشيخ سوف تنقل المدينة نقلة حضارية، مشيراً إلى أن شرم الشيخ سوف تصبح «لؤلؤة المدن السياحية» في مصر والعالم ومصر.

«فودة» يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، التي عقدت بقاعة الديوان العام، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء عبد الرحمن مأمون، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المدن، وعدد من مديري المديريات والإدارات الخدمية.

انعقاد مؤتمر قمة رؤساء دول «تجمع الكوميسا»

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن مدينة شرم الشيخ ستشهد انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية، منها مؤتمر قمة رؤساء دول «تجمع الكوميسا»، المقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري، يليها مؤتمر الدول الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021.

خطة قصيرة حتى منتدى شباب العالم وأخرى طويلة حتى مؤتمر المناخ

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على رفع حالات الاستعداد القصوى بجميع مواقع العمل في مدينة شرم الشيخ، ووضع خطة للعمل قصيرة الأمد، تبدأ من اليوم وحتى نهاية يناير 2022، بانتهاء منتدي شباب العالم، والثانية خطة طويلة الأمد تستمر حتى عقد الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة لأطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، الذي تستضيفه شرم الشيخ أواخر عام 2022.

الانتهاء من تسليم إسكان «الرويسات»

وشدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من إجراءات تسليم الوحدات السكنية الموجودة بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، موضحاً أنه لابد من سرعة إرسال الكشوف لفحص المتقدمين، تمهيداً لتسليم الوحدات للمستحقين منهم.

وأكد «فودة» أن الطريق الدائري بشرم الشيخ أصبح أيقونة الطرق، بعد أن جرى إنشاء 6 كباري علوية لتسهيل الحركة المرورية.