«الوطنية للإعلام» تنفي محاولة انتحار أحد موظفيها: لا ينتمي للهيئة

أثيرت حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أخبار تُفيد بمحاولة انتحار أحد موظفي مبنى الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو»، لمروره بأزمة مادية، ما أحدث حالة من البلبلة.

وحرصت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على توضيح حقيقة محاولة انتحار أحد الموظفين، حيث أصدرت بيانا صحفيا، لكشف التفاصيل.

وقالت الهيئة ، في بيانها إنّ «الحادث الذي وقع منذ يومين أمام أحد المطاعم، بجوار مبنى الهيئة الوطنية للإعلام، هو لمواطن ليس من العاملين بالوطنية للإعلام ولا ينتمي لها على الإطلاق».

رئيس «الوطنية للإعلام» يوجه التحية لفريق عمل نقل مباراة القمة

وكان حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حرص على توجيه التحية والتقدير، لفريق عمل نقل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ببطولة الدوري العام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يوم الجمعة الماضية.

وأشاد حسين زين، في بيانٍ رسمي، بالمهنية والاحترافية في النقل التليفزيوني، حتى خرجت بهذا الشكل الرائع الذي نال استحسان وإعجاب المشاهدين.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أنه جرى استخدام العديد من التقنيات الحديثة في النقل التليفزيوني خاصة تقنية الـ 4K والتى تم تدريب فرق العمل عليها بشكل جيد لتنفيذ نقل عالمي يليق والإعلام المصري، وإمتاع جماهير الكرة المصرية.

وأكد أنه تم عقد دورات تدريبية مكثفة للمخرجين والمصورين لتدريبهم على تلك التقنيات الحديثة في النقل التليفزيوني.

كما أشاد حسين زين، بـ«نجاح انطلاق البث الأرضي بتقنية MPEG4، والذي يعتبر نجاحًا جديدًا يضاف لرصيد الوطنية للإعلام الذين بذلوا كل جهد ليقدموا للمشاهدين صورة أفضل جودة تحقق مشاهدة جيدة».