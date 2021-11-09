الصحة تحذر من تفشي كورونا في شمال سيناء وتطالب بالالتزام بالتعليمات

حذرت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، المواطنين بقرى ومدن المحافظة من الإصابة بفيروس كورونا بعد تزايد الأعداد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الدكتور حاسم حمدى، مسؤول التثقيف بالمديرية، فى بيان له، إن الأعداد فى تزايد وهذا يؤدى لخطر كبير يهدد سكان المحافظة، مؤكدا أن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا أصبحت من الضروريات التى لا مفر منها، مطالبا الجميع بالحصول على اللقاح بشكل عاجل.

واضاف «حمدى» أن التعليمات الاحترازية ضرورية، وأن ما يحدث الأن من الغالبية، من عدم ارتداء للكمامات والدخول فى الأماكن المزدحمة أو الحفلات والأفراح وسرادق العزاء عند الرجال والنساء، أدى إلى زيادة الأعداد بشكل ملحوظ، مؤكدا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل عبور تلك المشكلة.

مراكز توزيع اللقاح منتشرة بجميع أنحاء المحافظة

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء، فى بيانه، أن الدولة ووزارة الصحة تولى عملية التطعيم ضد فيروس كورونا اهتماما كبيرا، وأن مراكز اللقاح منتشرة بشكل كبير بمدن المحافظة، وعملية التسجيل والدخول أصبحت متاحة للجميع.

وحذر «شوكة» الأهالى من عدم اتباع التعليمات الاحترازية، وعدم لبس الكمامة، وما يحدث من مصافحات، مشيرا إلى أن مستشفى العريش يستقبل كل يوم حالات جديدة بسبب عدم اتباع التعليمات، ما عرض الكثير للإصابة بفيروس كورونا.

4 حالات وفاة جديدة بمستشفى العريش العام

وكانت مديرية الصحة، قد أعلنت أن 4 حالات توفت خلال الساعات القليلة الماضية، فى قسم العزل بمستشفى العريش العام، بسبب الإصابة والتى أدت إلى ضيق فى التنفس، وأيضا سجلت 17 حالة إصابة جديدة فى المستشفيات، بالإضافة إلى 74 حالة عزل منزلى.